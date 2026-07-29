唇頰霜怎麼用？2026韓系開架唇頰霜推薦清單＋使用技巧一次看懂

文／美人圈

韓國近兩年最紅的彩妝關鍵字之一就是唇頰霜，一顆就能同時完成唇與雙頰妝容，不僅快速完妝，更能讓整體色調一致，打造像天生好氣色的韓系偽素顏妝感！不過想讓唇頰霜自然融入底妝、不結塊又持久嗎？以下整理唇頰霜正確使用順序、上妝工具挑選技巧，以及不糊妝3大重點，最後再推薦8款高人氣開架唇頰霜！

唇頰霜怎麼用才不融妝？掌握3大技巧更服貼自然



唇頰霜最大的特色就是妝感透亮、與肌膚融合度高，但也因為屬於膏霜質地，如果用法不對，很容易把底妝一起推開，導致妝容變得斑駁、不均勻。其實只要掌握工具、順序與定妝三個重點，就能讓妝感更加乾淨持久。

唇頰霜技巧1：上妝工具比手指更重要

不少人會直接用手指沾取唇頰霜拍在臉上，但手指施力較難控制，加上肌膚溫度容易讓產品瞬間融化，反而更容易把底妝一起推移，尤其粉底還沒完全服貼時更明顯。建議使用迷你氣墊粉撲、小型美妝蛋、手指粉撲或海綿輕拍上色，不僅能降低摩擦，也能讓唇頰霜更均勻貼合肌膚。記得遵守「少量多次、輕拍疊加」原則，更不容易失手。如果喜歡韓系柔焦妝感，也可以最後利用粉撲上的底妝餘量，輕拍眼下、鼻翼等部位，讓整體妝容更有柔霧感。

▲（圖／IG@thetoollab_official）

唇頰霜技巧2：正確上妝順序是「底妝→唇頰霜→蜜粉定妝」

很多人最容易犯的錯，就是蜜粉定妝後才擦唇頰霜。由於唇頰霜屬於霜狀、膏狀彩妝，最佳使用時機是在粉底液、氣墊粉餅等液態底妝完成後，蜜粉定妝之前。此時底妝仍保有些微濕潤度，唇頰霜能更自然與底妝融合，妝感就像從肌膚透出的自然紅潤。如果先上蜜粉，再疊擦唇頰霜，膏狀與粉狀質地容易互相影響，不只容易結塊、產生色塊，也更容易把底妝帶起來，造成斑駁脫妝。

▲（圖／IG@dasique_official）

唇頰霜技巧3：最後別忘了定妝，持色度更好



許多人以為唇頰霜本身夠保濕就不用定妝，但若希望妝容更持久、不容易暗沉，最後還是建議使用蜜粉固定妝容。可以選擇粉質細緻、透明感高的蜜粉，少量按壓在容易出油的位置，既能延長持妝時間，也不會影響唇頰霜原本的光澤與色澤。完成定妝後，再依照需求疊擦修容、打亮等粉狀產品，不僅能增加臉部立體感，也能讓整體妝容更加完整，即使經過一整天，也比較不容易出現脫妝、暗沉或底妝位移的問題。

2026平價唇頰霜、腮紅霜推薦1：fwee 香草甜點系列 唇頰兩用布丁膏

韓國討論度超高的fwee唇頰兩用布丁膏，這次推出全新香草甜點系列，以人氣Vanilla色系延伸出更多低飽和奶霜色調，冷暖膚色都能找到命定色。招牌布丁般的Q彈質地，一抹化開後會轉為柔霧奶油妝感，服貼卻不厚重，無論當腮紅或唇彩都能自然融入肌膚。全系列超過30款色選，從淡顏裸色到氛圍感煙燻色都有，搭配爆紅的唇頰膏吊飾，更成為近期韓國女孩人手一顆的人氣彩妝。

▲fwee 唇頰兩用布丁膏，NT$660。（圖／fwee）

2026平價唇頰霜、腮紅霜推薦2：I'M MEME 我愛澎澎頰心唇頰糖

I'M MEME這款唇頰糖主打一盒雙質地設計，同時擁有柔霧奶霜與水光光澤兩種妝效，可以依照當天妝容自由搭配。霧面質地採用霜轉粉科技，輕拍後呈現柔焦感，不易顯毛孔；水光質地則保有自然潤澤光感，作為唇彩或腮紅都相當服貼。外型還結合可愛吊飾設計，補妝時也兼具造型感，近期話題度超高。

▲I'M MEME 我愛澎澎頰心唇頰糖，4.2g／NT$430。（圖／I'M MEME）

2026平價唇頰霜、腮紅霜推薦3：CLIO 珂莉奧 嫩顏QQ唇頰凍

CLIO這款唇頰凍以水潤凝凍質地打造自然透亮妝感，推開瞬間就能與肌膚融合，色澤可自由疊擦，不容易失手。配方中添加角鯊烷及植物萃取保濕成分，即使重複補妝也不易乾燥或卡紋，妝感維持輕盈透嫩。小巧包裝方便隨身攜帶，特別適合喜歡韓系水光頰彩的人。

▲CLIO 珂莉奧 嫩顏QQ唇頰凍，4.5g／NT$580。（圖／CLIO）

2026平價唇頰霜、腮紅霜推薦4：alternative stereo 寶石光雙色唇頰盤

alternative stereo最具代表性的就是珠寶盒般的精緻外型，可依喜好自由搭配外殼與蕊芯，兼具彩妝與飾品收藏價值。系列提供絲絨霧面與寶石光澤兩種質地，霧面款顯色飽和、可層層堆疊；光澤款則帶有自然水潤折射感，不需額外打亮也能創造膨潤光澤。膏體滑順服貼，不易破壞底妝，非常適合彩妝新手。

▲alternativestereo 寶石光雙色唇頰盤，NT$165（蕊芯單售，外盒售價NT$250）（圖／alternativestereo、amiidbeauty）

2026平價唇頰霜、腮紅霜推薦5：AOU 雲朵霧面唇膏

AOU雲朵霧面唇膏也是紅了相當久，人氣始終居高不下！這款唇膏質地很特別，手指一摸就是超輕盈的舒芙蕾質地，上唇絲滑不卡紋，而且超顯色、很好暈染。單擦飽和感滿分、暈開後也很自然。

▲AOU 雲朵霧面唇膏，3.5g／NT$520。（圖／AOU）

2026平價唇頰霜、腮紅霜推薦6：BANILA CO 柔焦唇頰盒

BANILA CO柔焦唇頰盒以迷你金屬鐵盒打造，搭配吊飾設計，完全符合近期韓國流行的配件系彩妝風格。空氣感膏體輕盈柔滑，上臉後帶有淡淡柔焦濾鏡效果，不追求高飽和，而是自然透出的原生紅潤感。無論作為眼下腮紅、唇彩或日常淡妝都十分適合，輕鬆打造韓妞最愛的嫩感妝容。

▲BANILA CO 柔焦唇頰盒，約NT$400。（圖／BANILA CO）

2026平價唇頰霜、腮紅霜推薦7：BRAYE 滑蓋光透特潤唇頰盤

BRAYE以Y2K金屬滑蓋外型掀起討論熱潮，搭配可替換掛鏈，不只是彩妝，更像時尚配件。唇頰盤共有10款色選，質地介於護唇膏與唇頰霜之間，帶有自然透亮光澤與適中的潤澤度，上臉能呈現韓系水潤膨潤感，打造近期最流行的Glass Skin妝效。

▲BRAYE 滑蓋光透特潤唇頰盤，3.2g／NT$520（By Amiid Beauty）。（圖／Amiid Beauty）

2026平價唇頰霜、腮紅霜推薦8：WAKEMAKE 多用途唇頰甜心罐

WAKEMAKE多用途唇頰甜心罐採用細緻慕斯質地，一抹即可均勻暈染，不易卡粉、結塊，也沒有明顯邊界感，非常適合打造柔霧氛圍妝。系列共推出8款低飽和色選，從日常裸色到個性感煙燻色都有，無論單擦或疊擦都能呈現自然立體的韓系妝效，是喜歡霧面妝感的人氣選擇。

▲WAKEMAKE 柔霧唇頰霜，4.5g／NT$495。（圖／WAKEMAKE）

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