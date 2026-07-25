fb ig video search mobile ETtoday

天梭高CP值潛水錶強勢回歸　3.1萬起戴上手

>

▲▼ Tissot,MIDO 。（圖／公關照）

▲天梭海星系列防水600米專業版自動腕錶44mm橘色面盤款，31,400元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（Tissot）高CP值的Seastar 2000防水600米專業腕錶自2021年問世以來，穩坐品牌暢銷榜，今夏以5款全新配色亮相，分別為深藍、亮橘與風暴灰款式，錶殼尺寸從46毫米微縮至44毫米，搭配全新陶瓷錶圈彰顯好質感，配備快拆錶帶設計，可輕鬆更換金屬鍊帶或橡膠錶帶，金屬鍊帶更首度升級搭載按壓式潛水安全延長錶扣，提升佩戴舒適度，不變的是性能依然強悍，搭載具80小時動力儲存的Powermatic 80自動上鍊機芯，設有自動排氦閥門，錶款通過嚴苛的ISO 6425國際潛水錶權威認證，31,400元起便能入手。

▲▼ Tissot,MIDO 。（圖／公關照）

▲天梭海星系列防水600米專業版自動腕錶藍色面盤款，31,400元。

除了頂級專業深潛錶款，天梭表亦照顧日常穿搭的多元需求，推出錶徑36毫米與40毫米的Seastar海星系列防水300米石英腕錶，搭配綠松石色面盤十分亮眼；品牌同時發表防水300米石英計時腕錶38mm，共有午夜藍與白色兩種款式，將運動風錶款轉化為日常搶眼配飾，讓此明星系列陣容更完整。

▲▼ Tissot,MIDO 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴松石綠色面盤的天梭海星系列防水300米石英腕錶36mm，14,100元。

▲▼ Tissot,MIDO 。（圖／公關照）

▲天梭海星系列防水300米石英計時腕錶38mm，18,800元。

MIDO（美度表）則將蔚藍海洋的廣闊意象凝聚於手腕之間，打造Ocean Star 39 深淵藍腕錶，以深藍色立體波浪紋理作為視覺核心，設計靈感源自海浪沖刷沙灘後留下的痕跡，當光線傾瀉而下，盤面上起伏的波紋會映照出深淺交錯的明暗層次，猶如陽光穿透湛藍海水，在海底沙洲與波浪間折射出流動的光影，配上藍色鋁合金單向旋轉錶圈，讓海藍色完美延伸。

▲▼ Tissot,MIDO 。（圖／公關照）

▲MIDO Ocean Star 39深淵藍腕錶，41,200元。（圖／MIDO提供）

►G-SHOCK攜手韓潮牌　半透明聯名錶「視覺降溫」

►沛納海點燃帆船賽熱血魂　限量計時碼錶、GMT鍊帶錶登場

關鍵字：

天梭表, Tissot, MIDO, 美度表

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

年紀越大越不愛社交星座Top 3 ！第一名把獨處當充電　聚會只想閃人

年紀越大越不愛社交星座Top 3 ！第一名把獨處當充電　聚會只想閃人

最放不下面子星座Top 3！第一名超難服軟　要道歉比登天還難

最放不下面子星座Top 3！第一名超難服軟　要道歉比登天還難

老愛佔人便宜的三大星座！TOP 1能少花就不多付　別人請客當然「欣然接受」

老愛佔人便宜的三大星座！TOP 1能少花就不多付　別人請客當然「欣然接受」

微風今正式退出台北車站　「SOGO大巨蛋兵臨城下」經營面臨腹背受敵 睡前輕鬆3個小動作　讓大腦自動斷電到天亮 誠品「好物市集」圖書6本500元出清　萬件商品3折起 40歲後怎麼維持好狀態？吳速玲曝飲控秘訣　吃對比少吃更重要 喝水3個好處養成補水習慣　讓身體由內而外保持最佳狀態 任達華高顏值學霸女獲名校「一等」榮譽　畢業戰袍自己設計 保養停滯期有解！嬌蘭凍晶搭美容油、BIO UP 膠囊日夜分工

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面