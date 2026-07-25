天梭高CP值潛水錶強勢回歸　3.1萬起戴上手

▲天梭海星系列防水600米專業版自動腕錶44mm橘色面盤款，31,400元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（Tissot）高CP值的Seastar 2000防水600米專業腕錶自2021年問世以來，穩坐品牌暢銷榜，今夏以5款全新配色亮相，分別為深藍、亮橘與風暴灰款式，錶殼尺寸從46毫米微縮至44毫米，搭配全新陶瓷錶圈彰顯好質感，配備快拆錶帶設計，可輕鬆更換金屬鍊帶或橡膠錶帶，金屬鍊帶更首度升級搭載按壓式潛水安全延長錶扣，提升佩戴舒適度，不變的是性能依然強悍，搭載具80小時動力儲存的Powermatic 80自動上鍊機芯，設有自動排氦閥門，錶款通過嚴苛的ISO 6425國際潛水錶權威認證，31,400元起便能入手。





▲天梭海星系列防水600米專業版自動腕錶藍色面盤款，31,400元。

除了頂級專業深潛錶款，天梭表亦照顧日常穿搭的多元需求，推出錶徑36毫米與40毫米的Seastar海星系列防水300米石英腕錶，搭配綠松石色面盤十分亮眼；品牌同時發表防水300米石英計時腕錶38mm，共有午夜藍與白色兩種款式，將運動風錶款轉化為日常搶眼配飾，讓此明星系列陣容更完整。





▲模特兒佩戴松石綠色面盤的天梭海星系列防水300米石英腕錶36mm，14,100元。





▲天梭海星系列防水300米石英計時腕錶38mm，18,800元。

MIDO（美度表）則將蔚藍海洋的廣闊意象凝聚於手腕之間，打造Ocean Star 39 深淵藍腕錶，以深藍色立體波浪紋理作為視覺核心，設計靈感源自海浪沖刷沙灘後留下的痕跡，當光線傾瀉而下，盤面上起伏的波紋會映照出深淺交錯的明暗層次，猶如陽光穿透湛藍海水，在海底沙洲與波浪間折射出流動的光影，配上藍色鋁合金單向旋轉錶圈，讓海藍色完美延伸。





▲MIDO Ocean Star 39深淵藍腕錶，41,200元。（圖／MIDO提供）