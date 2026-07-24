Melody談「長女症候群」超有感！認了總把另一半照顧太好

▲Melody步入中年才漸漸放下「長女症候群」，學著與自己和解。（圖／翻攝自FB/Melody時尚媽咪，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

「長女症候群」近年成為熱門討論話題，不少在亞洲家庭長大的長女，從小被期待懂事、照顧弟妹，也習慣把家人的需求擺在自己前面。藝人Melody近日分享，自己對「長女症候群」深有感觸，不僅習慣察言觀色、壓抑需求，就連進入親密關係後，也總是不自覺把照顧別人放在第一位，直到中年才開始真正認識自己。

Melody表示，許多亞洲家庭中的長女，從小就被期待成熟懂事、照顧弟弟妹妹，也因此養成強烈的責任感，甚至認為必須先成就別人，才能證明自己的價值，只是當這樣的性格過度發展，反而可能成為人生負擔。她認為，這樣的模式往往會一路延續到成年，甚至影響工作、人際與感情，讓人容易把別人的期待都當成自己的責任。

她也坦言，自己一直很習慣察言觀色，也總希望先滿足別人的需求，不太會主動表達自己的想法。她分享，過去談戀愛時，總是把另一半照顧得無微不至，卻忽略自己的感受，她也提醒，不要把這樣的相處模式帶進親密關係，因為當一味付出，久了可能讓對方視為理所當然，直到中年，她才慢慢開始理解自己真正需要的是什麼，也學著把注意力放回自己身上。

▲Melody與父母關係相當緊密。

有了孩子後，Melody更有不同體悟。她表示，自己不希望大女兒承擔「因為是姊姊，所以要照顧妹妹」的責任，若家中有兩個孩子，應該盡量平均分配責任，而不是讓其中一個孩子提早成熟。她也聊到，年輕時曾埋怨母親，但隨著年紀增長，才慢慢理解，每位父母都是在自己的能力範圍內，努力給孩子最好的生活。當自己走到中年，反而更能理解母親當年的選擇。

她也提醒大家，若發現自己有以下這些特質可能與「長女症候群」有關，或許可以重新檢視自己的相處模式。

1.責任感過強，總想把所有事情做好。

2.習慣壓抑自己的需求，優先照顧別人。

3.容易討好他人，希望獲得認可。

4.經常焦慮，對未知感到不安。

5.把父母、家人甚至朋友的事情，都視為自己的責任。

7.容易把他人的期待內化，讓自己承受過多壓力。

▲離婚之後過得更豁達通透。

Melody認為，成長最重要的課題，就是開始區分哪些責任屬於自己、哪些不是自己該承擔的。適時向他人求助、接受自己的脆弱，勇敢說「不」，建立健康的人際界線，才能停止一味燃燒自己，慢慢找回真正的自己。