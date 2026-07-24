40歲後怎麼維持好狀態？吳速玲曝飲控秘訣　吃對比少吃更重要

記者曾怡嘉／台北報導 圖／翻攝自FB/媽咪速玲

40歲後想維持好狀態，不少人第一個想到的就是少吃、節食，但女星吳速玲認為，抗衰老的關鍵從來不是吃得少，而是調整飲食結構與進食方式。她分享自己的日常飲食習慣，透過控制血糖波動、改變吃飯順序，幫助維持穩定精神與身體狀態，也強調「抗衰不是速成，而是養成穩定的好狀態」。

吳速玲分享，自己平時會以地瓜搭配大量生菜、番茄，再淋上一點橄欖油、撒上堅果，打造營養均衡的一餐。她認為，比起一味節食，更重要的是吃對食物、優化飲食結構，幫助維持身體所需營養。

她也透露自己的飲食小技巧，就是改變進食順序，首先從蔬菜開始吃，再攝取蛋白質，最後才吃澱粉類食物，希望藉此延緩醣類吸收速度，減少飯後血糖快速波動。蛋白質來源除了肉類，她也會依照需求搭配魚類、雞肉等食材，她提到自己也會食用燕窩作為飲食的一部分，但並非取代均衡飲食，而是依個人需求做搭配。

吳速玲表示，把碳水化合物放到最後吃，不僅較不容易因血糖快速起伏而感到疲倦，也能讓餐後精神維持得更穩定。她認為，飲食控制不一定要大幅改變內容，有時只是調整吃飯步驟，就可能帶來不同感受。

她也提醒，維持好狀態沒有捷徑，真正重要的是建立能長期執行的生活方式，包括均衡飲食、規律作息及穩定運動習慣，讓身體慢慢養成健康狀態，而不是追求短時間見效