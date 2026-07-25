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保養停滯期有解！嬌蘭凍晶搭美容油、BIO UP 膠囊日夜分工

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記者曾怡嘉／台北報導

紫外線、空調、作息不規律與高壓生活，都可能讓肌膚出現乾燥、暗沉與紋理感，即使保養步驟沒有減少，仍會讓人感覺膚況停在「怎麼擦都沒差」的低谷。近期抗老新品也從單純補水，進一步鎖定高濃度活性、密集修護與日夜分工，透過凍晶、獨立膠囊等設計，讓保養更精準。

#嬌蘭一顆凍晶搭配10滴美容油　鎖定疲憊過勞肌

▲▼密集保養。（圖／品牌提供）

嬌蘭針對肌膚過勞與保養停滯期，推出全新「皇家蜂王乳激活能量凍晶」，每顆凍晶蘊含20%維他命Cg，搭配玻尿酸與黑蜂蜂蜜，並以攝氏零下40度冷凍乾燥技術製成，藉此封存高濃度保養成分。

▲▼密集保養。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭 皇家蜂王乳激活能量凍晶，2,250元。

使用方式也有別於一般精華，需將一顆凍晶置於掌心，再滴入10滴「皇家蜂王乳平衡油精華」調和，凍晶接觸美容油後便會融化，形成一次份量的密集保養，主打改善疲憊、乾燥與暗沉膚況，品牌也將凍晶定位為「保養停滯期」的加強步驟，而非取代原有保養。

#BIO UP 膠囊日防禦、夜修護　簡化保養步驟

▲▼密集保養。（圖／品牌提供）

BIO UP推出全新「金妍緊緻膠囊」，以改善35歲以上族群常見的乾燥、紋理感與膚況不穩為訴求，主打「日防禦、夜修護」的保養節奏。獨立膠囊設計讓每次用量較一致，也減少內容物反覆接觸空氣，適合希望簡化步驟、又在意使用便利性的人。

▲▼密集保養。（圖／品牌提供）

▲BIO UP 金妍緊緻膠囊30顆/瓶，3,980元。

配方結合千日菊、白龍膽、黃金微藻、黑藻與薰陸香等植萃，白天使用時可單擦於化妝水或精華之後，再疊加乳霜；夜晚則可與乳霜混合，作為較滋潤的集中保養。除了當作日夜保養使用，也可融入1-2滴至粉底液中，增加底妝延展度與貼合感。

關鍵字：

抗老, 保養, 凍晶, 膠囊, 修護

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