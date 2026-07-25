新光三越接手台北車站正式開幕營運！　將用2年8個月逐步改裝

▲新光三越正式接手台北車站商場營運。（圖／記者林敬旻攝）

記者林明瑋、陳雅韻／台北報導

台鐵於7月22日發出公告24日下午時起台北車站商場交接，微風正式撤出經營19年的台北車站，台鐵公司與新光三越投入300人力歷經19小時全面商場檢視，今（25）起正式由新光三越接手恢復營運。今日上午開幕式中，新光三越營業本部長暨新域開發總經理歐陽慧表示，將花2年8個月的時間分區重新整理商場空間，目前9成店家都不變，約10家廠商因合約關係重新調整。

▲新光三越營業本部長暨新域開發總經理歐陽慧表示將以營運不中斷原則，在安全為首要考量下進行逐步改裝。（圖／記者林敬旻攝）





▲台鐵資產開發處處長劉睿紘期許新光三越提供旅客精緻服務。（圖／記者林敬旻攝）



台鐵資產開發處處長劉睿紘肯定微風19年來活絡台北車站商場的商機，未來期待新光三越接手能提供精緻服務，特別提到新光三越於北車大廳設置600吋LED電視牆，將不斷播放台灣之美的影片，向國際觀光客展現台灣特色。

▲新光三越舉辦迎賓儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲新光三越進駐台北車站商場九成店家都不變。（圖／記者林敬旻攝）

台北車站商場年營收約30億元，新光三越從微風手中搶下經營權，今起將台北車站商場的廣告、宣傳文宣改為有「SKM」字樣的「Window to the World讓世界看見台灣」，以「營運不中斷」持續提供旅客服務，今凌晨6時開出接手後的第一筆新商場發票。

▲台北車站商場已換上有新光三越「SKM」字樣的廣告文宣。（圖／記者林明瑋攝）

為了提供更舒適空間，新光三越表示將以安全環境為首要考量，在台北車站商場營運不中斷的原則下採分區改裝工作，範圍為 1、2 樓及地下 1 樓伴手禮、零售、餐廳、美食街等店面，預計8月底通過台鐵審核後會逐步開始施工，且

為了更貼近旅客的需求，將發起問卷調查，傾聽國人心聲打造國門新形象。

