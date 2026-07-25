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哈蘭德搭私人飛機曬愛馬仕巨包　腳踩珍稀皮拖鞋極致奢華

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▲▼ 哈蘭德 。（圖／翻攝IG）

▲哈蘭德搭私人飛機的登機包是愛馬仕Haut à Courroies手袋，腳穿的黑色拖鞋也出自愛馬仕。（圖／翻攝erling IG）

記者陳雅韻／台北報導

挪威足球巨星哈蘭德（Erling Haaland）因世界盃足球賽聲勢攀向頂峰，一舉一動都備受矚目，剛過26歲生日的他分享搭私人飛機新照，登機包是愛馬仕（HERMÈS）史上第一個包款Haut à Courroies（HAC），巨大設計與高大的他完美相稱，而他腳上所踩的鱷魚皮拖鞋也大有來頭，是愛馬仕經典的H字鞋面的Izmir涼鞋。

哈蘭德以白色背心搭配條紋長褲登機，一派休閒的裝扮配上愛馬仕配件，身價立現，他是愛馬仕忠實擁護者，尤其熱愛比Birkin柏金包與Kelly凱莉包更古老的HAC手袋，此包款於20世紀初登場是為馬術愛好者而生，至今HAC已是品牌最具代表性的旅行包之一。

▲▼ 哈蘭德 。（圖／翻攝IG）

▲哈蘭德（右）搭機參加世足賽時的登機包是Hermès HAC Birkin 50「Endless Road」包。（圖／翻攝erling IG）

此次哈蘭德搭乘私人飛機所帶的愛馬仕HAC包款為牛皮素面款，他還擁有收藏難度更高的稀有Hermès HAC Birkin 50「Endless Road」Gris Perle包，設計靈感來自藝術家David Hockney畫作，包身飾以不同藍色調的迷人風景意象，是他出征2026世界盃足球賽的旅行包。
 

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關鍵字：

哈蘭德, Hermes, 愛馬仕

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