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千黛亞蜘蛛網裝開衩到腿根　神級曲線全露

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▲▼ 千黛亞 。（圖/CFP）

▲千黛亞於上海宣傳新片《蜘蛛人：重生日》，穿著Versace 2016春夏高訂系列網狀禮服。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

千黛亞（Zendaya）堪稱近期最忙碌的好萊塢女星，她要一邊宣傳與老公湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的新片《蜘蛛人：重生日》，也要為另一部電影《奧德賽》（The Odyssey）造勢，她的神級造型師Law Roach總讓她以最美造型亮相並巧妙呼應不同的電影主題。昨（24日）一行人腳步抵達上海為《蜘蛛人：重生日》宣傳，她再次以「蜘蛛網裝」驚艷全場，出自義大利品牌Versace 2016 春夏高訂系列。

當眾人以為千黛亞沒有更多蜘蛛裝可穿了，Law Roach總有辦法再創造驚喜，在上海宣傳時，千黛亞穿上Versace十年前的古董禮服，黑色的蜘蛛網狀薄紗搭配裸色緊身衣，加上從她臀部延伸開來的白色絲縷宛如蛛網般張開，勾勒出她的完美曲線，且高至大腿根部的開衩裙讓她大秀美腿，性感迷人。

▲▼ 千黛亞 。（圖/CFP）

▲千黛亞腰際別上蕭邦鑲嵌黃鑽與白鑽的蜘蛛造型胸針，同時戴著勞力士Lady-Datejust鑽錶。（圖／CFP）

千黛亞對配件的選擇也相當用心，腰際別上蕭邦（Chopard）主石為黃鑽的蜘蛛造型鑽石胸針，左手則戴著她代言的勞力士（Rolex）Lady-Datejust 鑽錶，全身上下散發著耀眼奢華的光芒。
 

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關鍵字：

千黛亞, Versace, Rolex, 勞力士, 蕭邦, Chopard

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