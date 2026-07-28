如何在情緒崩潰的時候接住自己？3個有效方法避免造就二次傷害

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

情緒崩潰並不代表你太脆弱，而是內心累積的壓力已經超出負荷，這時候最重要的不是逼自己立刻振作，也不是責怪自己不夠成熟，而是先停止消耗，承認此刻真的很難受，透過具體的方式讓身體與情緒慢慢恢復穩定，學會接住自己，才能避免在最脆弱的時候再次二度傷害自己。

＃先讓情緒安全地發生

想哭就哭、想安靜就暫時離開人群，不必急著說服自己不要難過，也不要在情緒最強烈時做出分手、離職或斷絕關係等重大決定，先告訴自己現在只是情緒很滿，不代表人生真的沒有出口，允許情緒出現，反而能讓它更快退去。

＃用身體把自己拉回現實

當思緒不斷往最壞的方向發展，可以慢慢深呼吸、喝一杯溫水、洗臉或用雙腳踩穩地面，接著說出眼前看見的事物、聽見的聲音與身體感受，這些看似簡單的動作，能幫助注意力離開混亂的腦內劇場，重新回到此刻。

＃主動向可信任的人求助

接住自己不代表所有事情都必須獨自承受，可以直接告訴信任的人，「我現在狀態很差，希望你陪我一下」，不一定要對方提出解決方法，只要有人傾聽與陪伴，就能降低孤立無援的感覺，若情緒長期失控、影響睡眠與生活或出現傷害自己的念頭，也應盡快尋求心理師、身心科醫師或當地緊急資源協助。