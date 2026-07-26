「疏離型人格」三大星座！TOP 1友善融洽只是社交修養　走不進他的內心深處

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

有些人在人群中總是表現得隨和得體，不但能接住話題，也懂得配合氣氛，看起來早已融入友情或感情關係，實際上卻很少真正敞開內心，他們的熱絡可能只是良好的社交修養，一旦關係需要更深層的情緒交流，便會下意識拉開距離，以下三個星座最容易展現這種隱性疏離感。

TOP 3：摩羯座

摩羯座在人際關係中相當有分寸，即使對一個人沒有太多情感連結，也會維持基本禮貌與責任感，他們願意參加聚會、傾聽煩惱、提供實際幫助，卻不代表已經把對方當成親近的人，摩羯座習慣將脆弱與情緒藏起來，不喜歡依賴別人，也不希望別人過度依賴自己，看似穩定地存在一段關係裡，內心其實始終保留一塊無人能進入的區域。

TOP 2：水瓶座

水瓶座擅長和不同類型的人相處，聊天時風趣自然，也能快速融入新的社交圈，因此常讓人誤以為彼此關係十分親密，然而水瓶座重視個人空間，對情緒黏著與過度親密容易感到壓力，他們可以陪你討論人生、分享觀點、一起玩樂，卻不一定願意交代自己的真實感受，當關係開始要求承諾或情緒回應時，便可能突然冷淡抽離，彷彿先前的熱絡只是一場自然得體的社交互動。

TOP 1：天秤座

天秤座最懂得維持表面和諧，他們不願讓任何人難堪，也習慣用微笑、傾聽與溫柔回應照顧現場氣氛，即使心裡早已對一段關係失去熱情，仍可能保持友善與正常聯絡，他們的體貼有時並非出自深厚感情，而是源於不想撕破臉的社交修養，看起來與每個人都很熟，真正能走進內心的人卻寥寥無幾，越是表現得圓融無害，越可能把真實情緒藏得很深。