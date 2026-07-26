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添加76%奢華保養精華！超潤遮瑕膏蓋住黑眼圈也不卡紋

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

夏日高溫來襲，底妝面臨嚴峻考驗，想要維持完美無瑕的精緻妝容，「遮瑕」絕對是不可忽視的關鍵步驟！近年推出的遮瑕單品，不僅講求輕薄貼膚，更融入了保濕精華成分，讓修飾瑕疵的同時也能兼顧肌膚保水度，從精準修飾的筆狀設計、到多功能的專業遮瑕盤，一抹打造宛若天生的無瑕高級肌！

＃Benefit 嘖嘖稱齊輕盈遮瑕精華棒，容量7ml、售價1280元

▲benefit,1028,媚比琳,遮瑕,遮瑕膏,彩妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

▲benefit,1028,媚比琳,遮瑕,遮瑕膏,彩妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

▲benefit,1028,媚比琳,遮瑕,遮瑕膏,彩妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

延續經典明星毛孔養護的嘖嘖稱齊系列打造出全新的遮瑕精華棒，極致輕盈的觸感搭載76%奢華保養精華，宛如精華般滑順好推勻，打破傳統遮瑕容易乾裂卡粉的刻板印象，能自然地與原有底妝融合，呈現宛若原生的無瑕光澤，棒狀設計方便攜帶與快速補妝，同時採用360°貼合輪廓氣墊刷頭，隨手一抹便能將暗沉等肌膚困擾「一筆勾銷」。

＃1028 PRO FIX修片狂全能遮瑕盤，售價420元

▲benefit,1028,媚比琳,遮瑕,遮瑕膏,彩妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

喜愛精緻底妝的女孩絕對不能錯過這款全能遮瑕盤，將多種實用色選集結於一體，一盤就可以完成全臉修飾，無論是提亮眼下暗沉、修飾局部泛紅，還是精準遮蓋細小瑕疵，都能自由調色達到最貼合自身膚色的修飾效果，奶油般的柔潤質地可以極致服貼於臉部肌膚，勾勒出乾淨俐落的立體輪廓。

＃媚比琳 一點即遮抗痘遮瑕，15ml、售價429元

▲benefit,1028,媚比琳,遮瑕,遮瑕膏,彩妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

專為夏日與容易出油的肌膚打造，主打高遮瑕力卻不易移位的服貼質地，採用專屬「錐形瓶口」設計，能精準控制用量，避免妝感過於厚重，成分中添加了LHA水楊酸與維他命C，在修飾局部瑕疵與暗沉的同時，幫助溫和調理肌膚，無油且不致粉刺的輕盈配方，長時間維持完美柔霧美肌。

關鍵字：

benefit, 1028, 媚比琳, 遮瑕, 遮瑕膏, 彩妝

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