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fwee竟然出超可愛粉紅色有線耳機！SK-II也有CRYBABY青春露禮盒

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

美妝圈近年吹起時尚周邊與跨界聯名風潮，早已不僅止於肌膚的修飾與維護，更是展現個人風格的態度宣言！以下就整理近期討論度爆棚的話題周邊，讓妳在保養彩妝之餘，也能為生活妝點滿滿的精緻儀式感。

＃fwee 粉紅有線耳機，全台限量5,000個

▲fwee,SK-,II,CRYBABY,POP MART,美妝。（圖／品牌提供）

風靡日韓的韓國人氣彩妝品牌 fwee首度將品牌標誌性的粉嫩美學跨界延伸至生活數位配件，推出極具話題性的粉紅有線耳機，結合時下最夯的復古Y2K風格，不僅能滿足日常隨時聆聽音樂的需求，更可作為時尚穿搭的亮眼點綴，全台僅限量發送5,000個，只要於專櫃或官網任意消費兩件商品即可免費獲得（刷具、DIY 調色盤內料除外），瞬間掀起彩妝迷與潮流玩家的搶購收藏熱潮。

＃SK-II CRYBABY青春露聯名禮盒，青春露 230ml（附旅行隨行組），NT$6,900

▲fwee,SK-,II,CRYBABY,POP MART,美妝。（圖／品牌提供）

保養品牌SK-II聯手POP MART旗下當紅潮玩IP CRYBABY，重磅推出限量跨界禮盒，以明星水狀精華青春露，每一滴蘊含超過90%的經典獨家成分PITERA，能全面穩定膚況、細緻毛孔並改善粗糙暗沉，視覺上巧妙融入CRYBABY招牌的真摯淚眼形象，隨盒更附贈青春露30ml、亮采化妝水30ml與全效活膚潔面乳20g，一次滿足視覺蒐藏與尊榮護膚的雙重樂趣。
 

關鍵字：

fwee, SK-, II, CRYBABY, POP MART, 美妝

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