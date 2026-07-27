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法拉利男神嬌妻飄孕味　愛馬仕包遮微凸腹部

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▲▼Alexandra 。（圖／CFP）

▲F1法拉利車隊賽車手查爾斯勒克萊爾（左）與老婆Alexandra現身匈牙利大獎賽，身穿Pucci洋裝的Alexandra腹部微隆引起矚目。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

F1匈牙利大獎賽剛落幕，場邊最受矚目的焦點是效力於法拉利車隊的摩納哥籍F1賽車手查爾斯勒克萊爾（Charles Leclerc）似乎要當爸爸了！他的新婚妻子Alexandra現身賽場，貼身的洋裝藏不住她的微凸腹部，且過往亮相總踩高跟鞋的她，一連三天都穿著平底拖鞋現身，儘管小倆口未證實懷孕喜訊，但粉絲們都猜測兩人要升格當爸媽了。

▲▼Alexandra 。（圖／CFP）

▲Alexandra手拎愛馬仕迷你Picnic Kelly凱莉包。（圖／CFP）

查爾斯勒克萊爾（Charles Leclerc）在今年2月28日與義大利與墨西哥混血模特兒Alexandra Saint Mleux結婚，當時他駕著約3800萬元的1957年款法拉利250 Testa Rossa車迎娶新娘，行駛在風景優美的海岸道路上，浪漫之舉羨煞眾人。婚後兩人愛相隨，也一定帶著愛犬Leo，此次Alexandra小腹微隆出席匈牙利大獎賽，天天牽著Leo到場邊替老公加油，她的時尚穿搭也備受好評。

▲▼Alexandra 。（圖／CFP）

▲Alexanda身穿飄逸的ZIMMERMANN印花洋裝牽著愛犬Leo現身賽場。（圖／CFP）

Alexandra被發現疑似懷孕的造型，是身穿Pucci優雅藍色調印花洋裝，她拎著愛馬仕（HERMÈS）迷你Picnic Kelly凱莉包遮著肚子更受矚目；緊接著她換上V領花卉裝、飄逸的ZIMMERMANN印花洋裝都飄著濃濃的孕味，若喜訊為真，她堪稱漂亮孕媽咪最佳代表。

▲▼Alexandra 。（圖／CFP）

▲Alexandra另一套V領花卉裝也盡顯微凸腹部，她手拎粉色的ALAÏA包。（圖／CFP）

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關鍵字：

F1, 法拉利車隊, 查爾斯勒克萊爾, Alexandra Saint Mleux, Hermes, 愛馬仕, Pucci

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