《玩具總動員》遇上GD雛菊！PEACEMINUSONE快閃店70款夢幻周邊搶先看

記者鮑璿安／台北報導

《玩具總動員》迎來30周年之際，再度攜手潮流圈掀起話題！與G-DRAGON主理品牌PEACEMINUSONE打造全新聯名企劃「THE FIRST FAN」，將胡迪、巴斯光年、三眼怪、抱抱龍等經典角色，結合品牌標誌性的雛菊元素與黑白美學，打造兼具童趣與潮流感的全新系列。繼首爾開展後，台北站快閃店將在2026 年7 月29日至8 月 30 日正式登場，根本是夢幻聯動。





▲《玩具總動員》與 PEACEMINUSONE 主題聯名臺北快閃店登場於7月29日起在新光三越 A9 限時開展 。（圖／記者鮑璿安攝）

此次聯名以「THE FIRST FAN」為概念，象徵《玩具總動員》中的玩具們，就像一路陪伴G-DRAGON追逐夢想的第一批粉絲，也重新詮釋電影中關於友情、陪伴與想像力的精神。整體視覺大量運用PEACEMINUSONE最具代表性的雛菊符號，搭配手寫字體、黑白配色與塗鴉元素，讓原本熟悉的角色展現截然不同的藝術風格。

商品陣容同樣誠意十足，多達70款周邊讓粉絲們挑選，其中最受矚目的就是大型收藏公仔，包括胡迪、巴斯光年、三眼怪與紅心（Bullseye）等角色，全都加入經典雛菊裝飾，並重新設計服裝細節與配色，兼具收藏價值與展示效果。喜歡驚喜感的粉絲，也不能錯過兩大系列盲盒公仔，不僅收錄翠絲、抱抱龍、叉奇等人氣角色，還藏有三眼怪與綠色小兵等隱藏版款式，增添開箱樂趣。

除了公仔，聯名系列也將角色設計延伸至日常生活，服飾部分推出多款黑白T恤與連帽外套，其中背面印有胡迪剪影、電影角色大集合，以及雛菊與《Toy Story》字樣的設計相當吸睛；生活用品則包含透明冷水杯、不鏽鋼保溫杯、沙灘浴巾、環保購物袋、A3藝術海報與明信片套組，讓PEACEMINUSONE的設計語言自然融入日常穿搭與居家風格。

同時，南韓近年掀起一股塗鴉藝術熱潮，由人氣插畫藝術家組合 INAPSQUARE 創立的潮流品牌 ooowl，憑藉辨識度極高的黑白手繪線條與療癒笑臉圖案，在韓國吸引大批潮流迷收藏。今夏品牌攜手藝術家推出 「INAPSQUARE期間限定快閃店」，同步展開「ooowl 夏日踢恤季」，把畫布上的創作延伸到服飾與生活選物，不必飛首爾，就能在台北東區一次感受韓系文創魅力。





▲INAPSQUARE期間限定快閃店將於7月4日至8月8日登場，「ooowl 夏日踢恤季」則一路展至8月30日，今夏想感受韓國街頭藝術魅力，不妨把握這波限定展期。（圖／品牌提供）