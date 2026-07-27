Jennie穿Bra Top配貓眼項鍊又甜又辣　 混搭北歐爆紅首飾美炸

▲Jennie穿Huelleyrose的白色Bra Top搭配LEMAIRE貓眼項鍊。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星Jennie推出全新單曲〈Less than a Lover〉展現才華，不僅包辦作詞作曲，還首度身兼MV導演，邀台灣的模特兒Nah Kai一起在西班牙拍攝洋溢夏日慵懶氣息的MV，她在影片中也完美示範夏季清新風格穿搭，小眾品牌更為整體造型更添亮點，一款貓眼項鍊出自曾任愛馬仕（Hermès）女裝藝術總監Christophe Lemaire自創品牌LEMAIRE。





▲Jennie戴的復古風綠色耳環來自丹麥品牌LIÉ STUDIO。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

LEMAIRE服裝與配件以流露高質感的低調設計著稱，此次Jennie選擇相當吸睛的LEMAIRE貓眼項鍊，配上又甜又辣的Huelleyrose蓬袖白色Bra Top，顯得青春洋溢；她戴的另一副綠色水滴造型耳環也備受矚目，出自丹麥雙胞胎姐妹 Amalie與Cecilie Moosgaard於2021年共同創立的LIÉ STUDIO ，極簡北歐風與建築感造型的首飾近幾年在時尚圈爆紅。





▲Jennie與台灣的模特兒Nah Kai在西班牙拍MV，她穿細肩帶黑衣搭紅裙配香奈兒221,000元的Coco Crush項鍊。（圖／翻攝jennierubyjane IG、香奈兒官網）

多年來擔任香奈兒（CHANEL）大使的Jennie，在〈Less than a Lover〉也戴品牌珠寶上陣，當中一套黑色細肩帶上衣配紅裙的造型，她佩戴香奈兒221,000元的Coco Crush項鍊，中央點綴單顆小鑽，小巧精緻。

