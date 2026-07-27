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Jennie新MV穿搭太仙！CHANEL比基尼、刺繡短上衣根本夏日時髦範本

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記者鮑璿安／綜合報導

BLACKPINK Jennie驚喜推出全新單曲〈Less than a Lover〉，這回不僅親自包辦作詞、作曲，更首度挑戰MV導演，從影像敘事到畫面美學皆親自參與。MV遠赴西班牙海濱小鎮拍攝，以柔和膠片色調、陽光海岸與復古遊艇勾勒出一段帶著遺憾卻依舊浪漫的夏日戀曲，而Jennie在片中的多套造型，也再次展現她將精品與小眾品牌混搭得毫不費力的時尚功力。

▲▼ jennie。（圖／翻攝自IG Jennie）

▲▼ jennie。（圖／翻攝自IG Jennie）

▲〈Less than a Lover〉MV大多以輕柔度假感的造型為主軸，Jennie以一襲來自丹麥品牌 Skall Studio 的白色無袖洋裝現身。（圖／翻攝自IG Jennie）

〈Less than a Lover〉MV大多以輕柔度假感的造型為主軸，Jennie以一襲來自丹麥品牌 Skall Studio 的白色無袖洋裝現身，天然棉麻材質搭配鏤空刺繡細節，在海風吹拂下散發輕盈愜意的度假氛圍。她僅搭配一副細框橢圓墨鏡與長鍊墜飾，沒有過多配件，反而讓整體更顯法式極簡風格。

▲▼ jennie。（圖／翻攝自IG Jennie）

▲Huelleyrose 白色短版上衣，方領設計結合抓皺泡泡袖與胸前刺繡細節，甜美中帶點復古氣息。（圖／翻攝自IG Jennie）

另外也換上 Huelleyrose 白色短版上衣，方領設計結合抓皺泡泡袖與胸前刺繡細節，甜美中帶點復古氣息，也是Jennie私下經常穿著的人氣愛牌之一。短版剪裁搭配自然妝容與隨性低馬尾，營造毫不刻意卻充滿少女感的夏日造型，再次展現她擅長駕馭小眾設計品牌的時尚敏銳度。

▲▼ jennie。（圖／翻攝自IG Jennie）

▲Jennie坐在木質遊艇上的比基尼造型，她穿著 CHANEL 2026 Coco Beach 系列泳裝。（圖／翻攝自IG Jennie）

MV中最具度假氛圍的一幕，則是Jennie坐在木質遊艇上的比基尼造型，她穿著 CHANEL 2026 Coco Beach 系列泳裝，外搭輕薄白色罩衫，在碧海藍天與陽光映襯下展現慵懶又優雅的海島風情。Coco Beach系列向來以經典黑白配色、細膩剪裁與法式度假美學聞名，Jennie則為大家描繪出夏日度假的時髦範本。

關鍵字：

Jennie, BLACKPINK, 新歌MV, 時尚穿搭, CHANEL

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