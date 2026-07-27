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真正的富足是懂得放手！實踐「減法生活」3種心態　找回生活快樂

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▲▼ 星座 。（圖／翻攝自IG tvn）

▲實踐「減法生活」3種心態 。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安／綜合報導

總覺得生活越過越忙，東西越買越多，心卻沒有因此變得更滿足？近年「減法生活」（Minimal Living）成為許多人追求的生活方式，但減法並不只是丟東西、斷捨離，而是一種重新整理人生優先順序的思考模式。當學會把時間、精力留給真正重要的人事物，反而更容易找回內心的平靜與幸福感。以下整理出實踐減法生活的3種心態，不妨從現在開始練習。

接受「不是什麼都要擁有」

許多人總希望把每個機會、每件商品、每段關係都牢牢抓住，結果反而讓自己疲於奔命。減法生活並非一味放棄，而是學會分辨什麼是真正需要、什麼只是短暫的慾望。當不再因為害怕錯過而不斷累積，便能把資源留給真正值得投入的事物。

把時間花在重要的人與事情上

生活中最珍貴的資產不是金錢，而是時間。減少沒有意義的社交、無止盡的滑手機，或是讓人持續內耗的人際關係，把有限的時間留給家人、朋友，以及能讓自己成長的興趣與目標，生活品質也會因此提升。

放下比較，專注自己的步調

社群媒體讓人很容易陷入比較心理，看見別人的成就、收入或生活方式，便開始懷疑自己是否不夠好。然而，每個人的人生節奏不同，真正的減法，是停止追逐他人的標準，把注意力放回自己身上，專注於當下的生活與成長，才能減少焦慮，也更容易感受到滿足。

關鍵字：

減法生活, 斷捨離, 幸福感, 生活整理, 心理平靜

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