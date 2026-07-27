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范冰冰粉髮新造型美成女團門面！海軍藍套裝、碎花裙優雅值爆表

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記者鮑璿安／綜合報導

范冰冰近日現身曼谷，以一頭夢幻粉色長髮搭配Ferragamo最新造型驚艷亮相，不論是慵懶印花長裙，還是優雅晚宴禮服，都難不倒她，時尚完成度超高。手中還搭配上一顆全新的 Hug Bag Soft XS 皮革包款，乍看還有點韓團女星的氛圍！

▲▼ 范冰冰 。（圖／品牌提供）

▲▼ 范冰冰 。（圖／品牌提供）

▲范冰冰身穿Ferragamo 2026秋冬系列造型 。（圖／品牌提供）

▲▼ 范冰冰 。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo Hug Soft XS 包款 。（圖／品牌提供）

首套造型中，范冰冰身穿Ferragamo 2026秋冬系列海軍藍斜裁羊毛上衣與半身裙，俐落的輪廓透過馬斯卡彭（Mascarpone）色彈性嫘縈緞面拼接細節增添層次，在深藍與奶油白色塊的對比下，更顯知性優雅。她搭配奶油白色 Hug Bag Soft XS，以及黑色鱷魚紋壓花V形露跟高跟鞋，以極簡配色襯托成熟洗鍊的都會氣質。此外，范冰冰還換上一襲細肩帶棕色印花長洋裝，柔軟布料隨步伐自然垂墜，散發輕鬆自在的度假氛圍。她將同系列Hug Bag換成黑色皮革款，深色包身與洋裝色調相互呼應，讓整體造型多了幾分復古韻味。

身為紅毯常勝軍的范冰冰，日前的巴黎高訂周也未缺席，范冰冰以盤髮搭配Stéphane Rolland裸背白色禮服亮相，流暢的貼身剪裁勾勒出優雅線條，裙襬加入羽毛與層疊荷葉邊裝飾，讓純白禮服更具戲劇張力。她以鑽石耳環點綴整體造型，在紅色帷幕襯托下宛如走進電影場景，散發濃厚的巨星氣場。

關鍵字：

范冰冰, Ferragamo, HugBag, 時尚穿搭, 巴黎高訂週

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