Loro Piana經典Extra Softy手袋全新尺寸更迷人　三種背法成亮點

▲Loro Piana推出Extra Softy新尺寸L29手袋。（Loro Piana提供）



圖文／鏡週刊

Loro Piana於2026-2027秋冬系列推出Extra Softy L29手袋，作為Extra系列的新尺寸，以更精巧的包身比例延伸系列設計。包款延續簡潔修長的輪廓，結合不同材質與三種攜帶方式，兼顧日常使用與造型搭配。

Extra Softy L29採用羊絨、細粒紋皮革及Butter Calf小牛皮打造，同時運用本季Shetland Silk與Baby Cashmere小山羊絨等面料。不同材質呈現各自的紋理與柔軟度，也讓包身保有自然垂墜的線條。

▲Extra Softy L29手袋（低語白）。價格店洽。（Loro Piana提供）

此次L29首度搭配兩條肩帶，可依需求變化三種背法，包括斜背、肩背及手提。細節則加入品牌標誌性的Ghiera吊飾皮革鑰匙圈，以及刻有Loro Piana縮寫的立體掛鎖，用於固定寬版拉鍊開口。

▲Extra Softy L29手袋。價格店洽（Loro Piana提供）

▲Extra Softy L29手袋。價格店洽（Loro Piana提供）

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