fb ig video search mobile ETtoday

Loro Piana經典Extra Softy手袋全新尺寸更迷人　三種背法成亮點

>

Loro Piana推出Extra Softy新尺寸L29手袋。（Loro Piana提供） 

▲Loro Piana推出Extra Softy新尺寸L29手袋。（Loro Piana提供） 

圖文／鏡週刊

Loro Piana於2026-2027秋冬系列推出Extra Softy L29手袋，作為Extra系列的新尺寸，以更精巧的包身比例延伸系列設計。包款延續簡潔修長的輪廓，結合不同材質與三種攜帶方式，兼顧日常使用與造型搭配。

Extra Softy L29採用羊絨、細粒紋皮革及Butter Calf小牛皮打造，同時運用本季Shetland Silk與Baby Cashmere小山羊絨等面料。不同材質呈現各自的紋理與柔軟度，也讓包身保有自然垂墜的線條。

Loro Piana推出Extra Softy L29　三種背法成亮點

▲Extra Softy L29手袋（低語白）。價格店洽。（Loro Piana提供） 

此次L29首度搭配兩條肩帶，可依需求變化三種背法，包括斜背、肩背及手提。細節則加入品牌標誌性的Ghiera吊飾皮革鑰匙圈，以及刻有Loro Piana縮寫的立體掛鎖，用於固定寬版拉鍊開口。

Loro Piana推出Extra Softy L29　三種背法成亮點

▲Extra Softy L29手袋。價格店洽（Loro Piana提供） 

Loro Piana推出Extra Softy L29　三種背法成亮點

▲Extra Softy L29手袋。價格店洽（Loro Piana提供）

更多鏡週刊報導
靚時尚／外套不演了
靚時尚／很不嫁衣 Bridal Wear
靚時尚／顏色發力了　Colorful Athleisure

關鍵字：

鏡週刊, Loro Piana, Extra Softy L29, 手袋, Extra Softy Bag

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

專家列6點「有毒職場」特色　果斷離開才是對自己負責

專家列6點「有毒職場」特色　果斷離開才是對自己負責

「再討厭也要熬滿一年」專家：過時的6個職場舊觀念不要理

「再討厭也要熬滿一年」專家：過時的6個職場舊觀念不要理

《金特務》蘇志燮根本西裝天花板！私服大叔魅力拉滿　藏著可愛反差

《金特務》蘇志燮根本西裝天花板！私服大叔魅力拉滿　藏著可愛反差

為什麼總是被提分手？5種相處模式最容易把另一半越推越遠 莎莉賽隆神級身材太狂　深V開到肚臍、閃耀流蘇裝制霸紅毯 YSL把經典紅寶石變香水！MISS DIOR首推可換蝴蝶結瓶飾　精品控搶收藏 越戒澱粉越難瘦？醫師點名7種優質碳水　地瓜、燕麥都上榜 C羅曬「鴿子蛋」傳周末結婚　秀冰塊腹肌寫「Not Yet」暗藏密碼 手機交給櫃檯保管、房裡有頌缽　住台北蛋黃區「嵨開安旅」找到深度的平靜 女生一定要學會的三個反脆弱能力！不依賴任何人就是生活的底氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面