安格斯12星座一周運勢7／27-8／2　水逆歸順處女自然有桃花

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

水逆歸順、太陽移位，加上跨入新月份，這周對諸星來說都將是一個重啟階段，也是年底前最重要的過渡期，牡羊座此時感情看似有火花，但土星本命宮逆行將帶來關鍵轉化，需要重新檢查自己在關係裡的姿態。單身者戀愛宮閃閃發亮，每個心動瞬間都有機會直達正緣，一定要牢牢把握。戀愛中的小羊則要注意控制情緒，慢一點說話、溝通，別變成爆走羊啊！

金牛4.21～5.20

金星在戀愛宮的正影響直到這周才顯化，也意謂著金牛座更柔也更容易被看見，想要脫單就別再躲在安全距離裡觀察太久，這周很適合讓自己多一點可愛、多一點玩心，對方將被你不刻意的自然魅力吸引。值得注意的是戀愛中的金牛們，火星在金錢宮燒出了你的火眼金睛（老派說法），這周讓你對花費、付出比例特別敏感，動不動就計較小錢，將大大增加鬧翻風險。

雙子5.21～6.20

單身雙子這周看似情感互動冷清，但其實你的內心並不平靜，太多訊息耳語、太多曖昧眼神都讓你微微意亂情迷，建議你別太急著對每個訊息作回應，多給一點空間真正有心的人跟上你。此時土星在人脈宮逆行，朋友與曖昧界線也要整理清楚，尤其別因為一時聊得開心，就把玩笑、試探與真心混在一起。

巨蟹6.21～7.21

巨蟹這周總算是從水逆之亂裡慢慢醒來，那些說不清、吞不下、反覆想的感受，終於有機會重新整理。然而水星轉順不代表心結、誤會會自動消失，你仍然要學會把感受轉譯得更清楚。此時太陽與木星照亮你的金錢價值宮，你也能脫離戀愛腦，不再被甜言蜜語牽著走。單身者這周不必急，能讓你安心的人，通常不會只給一時的熱度。

獅子7.22～8.22

太陽木星為這周的你打造了閃耀的本命舞台，屬於獅子的魅力、自信、存在感全面被打開，單身獅只是小小打個噴嚏都可能成為別人一見鍾情的亮點，此時水星雖然結束逆行，但仍成為你潛意識宮的陰影，某些舊傷、舊愛、曾經不被重視的感覺，都可能為你帶來人際、愛情的矛盾，記得，別用高姿態或冷淡反應去測試情人。

處女8.23～9.22

處女座獨有的細膩、理性與溫柔，在金星的推波下成為你這周的桃花密碼，不需要刻意放電，就有機會被注意，特別在職場、合作場合，可能帶來無心插柳的緣分。戀愛中的處女座則要嚴防土星在親密宮逆行帶來的「土石流」，建議你別急著把不安包裝成挑剔，也不要過度情緒、患得患失，感情裡真正的答案，還是要回到你和對方之間。

天秤9.23～10.22

天秤這周雖然沒刻意想紅，卻很容易被身邊的朋友莫名推上小舞台，明明只是出門吃個飯、參加個聚會，都可能被注意。太陽與木星在人脈宮發光，單身者別急著往陌生世界找桃花，緣分反而可能藏在熟人圈。有伴者這周要注意，不要為了顧朋友、顧場面、顧大家開心，結果讓另一半覺得自己被邊緣，偶爾來個夏日約會，心動的感覺就會重新回來！

天蠍10.23～11.22

天蠍別再一股腦的投入各種忙碌囉，雖然太陽與木星同時在事業宮替你打光，但其實你工作時的專注、不廢話時的氣場隱隱為你散放桃花光芒，單身者的桃花就藏在各種合作關係中，不妨留意那些欣賞的眼光。至於戀愛中的蠍子們，過於在意、計較的情緒將讓兩人之間變得敏感又缺乏安全感，過去未解的小疙瘩、心裡的陰影一定要找機會都說開。

射手11.23～12.21

射手遠行宮中貴星雲集，間接促使你對不同背景、不同生活圈、不同想法的人感到興趣，這周好奇心就是你的幸運密碼，有機會擴展人際版圖。單身者心動的情愫來得突然，可能在某個電光石火下觸動閃電般的曖昧。交往中的射手適合與情人好好規劃一段屬於兩人的旅行，但切記嚴肅話題不要用冷笑話帶過，對方可能真的想被你認真回應。

摩羯12.22～1.19

摩羯這周的感情不適合太浮誇，特別是單身摩羯，各種一見鍾情、天外飛來的熱情都需要小心點，太陽與木星在親密宮成了暈船催化劑，越有感覺，越要懂得慢慢確認。交往中的摩羯情感脈動穩健有力，在沒壓力、有共識的基礎下，有機會把感情推進到更親密的位置，一場深夜談心、一次只有彼此懂的小約會，都可以讓彼此靠得更近。

水瓶1.20～2.18

水瓶這周的情感關係即將被推到運勢的正中央，太陽與木星都落在伴侶宮、金星則在親密宮，讓你在人群中的吸引力變得更深，有伴者需要多花一些心思經營情感，兩人將進入關係升級的關鍵期。火星在戀愛宮提升了火花，單身者玩心變強，但也更容易因為一時新鮮感而高估某段曖昧的可能性，若對方忽冷忽熱、訊息閃爍、別急著把心交出去。

雙魚2.19～3.20

雙魚這周感情不再只是一堆夢幻的粉紅泡泡，太陽與木星落在日常宮，讓單身魚的能量變得務實，你也不再容易暈船，看起來進展有限，但正穩穩醞釀呢！只是火星在家庭宮位續燒，吵吵鬧鬧的家人關係、亂得像狗窩的住處會成為你的壓力源，也容易讓你把這些生活疲憊轉化成感情的不安，建議先把自己周遭生活搞定，心情順了感情也會如魚得水。

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