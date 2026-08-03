韓妞最近都在穿果凍鞋！5個人氣品牌推薦：and_butterum、Heavenly Jelly

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

曾經是許多人童年共同回憶的果凍鞋，這兩年正式回歸時尚舞台。不同於過去偏向可愛、童趣的印象，新一代果凍鞋透過透明材質、俐落鞋型與低跟設計重新演繹，不僅更符合日常穿搭，也成為韓國女生夏季鞋櫃裡的新寵。尤其在Balletcore、Clean Girl、美拉德之後，帶有透明感與輕盈視覺效果的果凍鞋再次受到關注，不論搭配牛仔褲、洋裝、寬褲或短裙，都能替造型增加一點夏日清爽感。近期不少韓國女星、KOL與Threads、Instagram穿搭分享中，也都能看見果凍鞋頻繁出鏡，讓這股透明鞋熱潮持續升溫。

韓妞果凍鞋品牌推薦 1：_and_butterum

在韓國社群平台擁有高討論度的_and_butterum，是近年帶起PVC瑪莉珍鞋熱潮的品牌之一。品牌以晶透PVC材質搭配經典瑪莉珍輪廓，讓童年記憶中的果凍鞋，以更簡約、更時髦的方式重新回歸。不同於傳統果凍鞋偏向休閒、童趣的印象，_and_butterum在鞋楦比例、鞋面線條與色彩運用上更貼近韓系極簡美學。透明、半透明、煙燻灰、奶油白等配色，不僅容易搭配牛仔褲、長裙或洋裝，也讓整體造型多了一份輕盈感。品牌鞋款採用柔軟PVC材質，兼顧透明質感與穿著舒適度，近年更頻繁出現在韓國時尚KOL、Instagram與Threads穿搭分享中，成為不少韓妞夏季鞋櫃裡的人氣單品。

韓妞果凍鞋品牌推薦 2：STOE

如果偏好更流行感的穿搭風格，那麼STOE是近年韓國討論度相當高的透明鞋品牌。品牌以PVC材質重新演繹經典鞋型，其中又以穆勒鞋與瑪莉珍鞋最受歡迎。STOE擅長運用俐落鞋楦、乾淨線條與晶透質感，讓果凍鞋在童趣感中，多了一份都會時髦氣息。不論搭配牛仔褲、西裝褲或長裙，都能自然融入日常造型，品牌也推出透明、煙燻黑、咖啡色等不同色系，保留PVC材質特有的輕盈感，同時兼顧造型層次與穿搭實用性，是許多韓妞夏季鞋櫃中的熱門選擇。

韓妞果凍鞋品牌推薦 3：Rockfish

提到近年韓國最熱門的鞋履品牌之一，就不能不提Rockfish。原本便以雨靴、芭蕾鞋與英倫風鞋履受到關注的Rockfish，近年也推出多款果凍鞋設計，延續品牌兼具機能與時髦感的特色。相較於傳統果凍鞋，Rockfish更重視鞋底支撐性與穿著舒適度，因此即使長時間步行，也擁有更好的腳感。品牌擅長以透明材質結合瑪莉珍、漁夫鞋與娃娃鞋輪廓，讓果凍鞋更容易融入日常穿搭，也因此成為許多韓妞夏季必備鞋款之一。

韓妞果凍鞋品牌推薦 4：Komorebi Museum

Komorebi Museum雖然相對低調，卻是許多韓國穿搭愛好者私藏的品牌。品牌名稱中的「Komorebi」代表陽光穿過樹葉灑落的光影，也反映在整體設計語言中。果凍鞋大量運用透明材質、柔和色彩與俐落線條，營造輕盈且富有空氣感的視覺效果。除了經典透明款，霧灰、淡粉等低飽和色系，搭配洋裝、寬褲或極簡穿搭都十分合適，是偏好日系、韓系自然風格的人值得關注的品牌。

韓妞果凍鞋品牌推薦 5：Heavenly Jelly

如果想一次找到各種不同風格的果凍鞋，Heavenly Jelly也是很值得關注的品牌。品牌以Jelly Shoes為核心，將PVC材質延伸至各種鞋型，不只是經典瑪莉珍，還包括低跟拖鞋、尖頭鞋、平底鞋、涼鞋等設計，選擇相當豐富。Heavenly Jelly擅長運用晶透、半透明與亮面PVC材質，搭配俐落鞋型，讓果凍鞋不再只是充滿童趣的夏日單品，而是能融入都會穿搭的時髦配件。部分鞋款還加入低跟設計，不僅修飾比例，也提升日常穿著的舒適度，因此受到不少韓國女生與時尚 KOL 喜愛。無論是搭配牛仔褲、亞麻長裙，或是正式感較高的西裝褲，都能透過透明鞋面營造輕盈視覺，是近年韓國熱門的果凍鞋品牌之一。

為什麼韓國女生最近都愛穿果凍鞋？

果凍鞋重新流行，不只是因為復古風潮回歸，更與近年流行的Balletcore、透明感穿搭及Y2K美學有關。透明材質能降低鞋款存在感，讓雙腿看起來更加輕盈，也比一般深色鞋款更適合炎熱夏季。此外，相較於高跟鞋，現在流行的果凍鞋多半採用平底、低跟或瑪莉珍設計，不僅舒適度更高，也更符合現代人追求兼顧美感與實穿性的穿搭需求。

果凍鞋常見問題一次看

Q1：果凍鞋為什麼又流行？

近年受到Balletcore、Y2K復古風與透明感美學影響，果凍鞋重新受到時尚圈關注。韓國品牌也透過更精緻的鞋型、舒適鞋底與簡約設計，讓果凍鞋從童年單品轉變成日常穿搭鞋款。

Q2：果凍鞋會不會不好穿？

現在不少品牌都會採用較柔軟的PVC或環保材質，並搭配符合人體工學的鞋墊設計，相較於早期果凍鞋，更不容易磨腳。不過第一次穿著時，仍建議循序漸進，或搭配薄襪增加舒適度。

Q3：果凍鞋適合搭配什麼衣服？

果凍鞋的搭配彈性相當高，不論牛仔褲、長裙、洋裝、短褲或亞麻寬褲都很適合。其中透明款式特別容易融入各種色系，也能讓整體造型看起來更輕盈清爽。

Q4：果凍鞋適合什麼季節穿？

果凍鞋最適合春夏季節穿著，透明材質能營造清爽感；若搭配短襪或蕾絲襪，秋季也能延續穿搭，增加層次感與造型變化。

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