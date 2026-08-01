《金特務》蘇志燮根本西裝天花板！私服大叔魅力拉滿　藏著可愛反差

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

蘇志燮在2026熱播韓劇《金特務：本色回歸》中展現精湛演技，同時演繹冷血無情的特務與溫暖老爸的面貌，精彩動作戲讓觀眾直呼過癮，創下超高收視率。戲外的蘇志燮也同樣令人好奇，尤其很多人的焦點都放在他的魅力穿搭，而這位被譽為「行走的費洛蒙」的男人，是如何成為熟男穿搭範本？本篇將帶你回顧他的歷年穿搭！

蘇志燮的穿搭魅力

蘇志燮是誰？

在成為風靡全球的男神前，擁有標誌性太平洋寬肩的蘇志燮其實曾是韓國水球國家代表隊的種子培育選手，並在許多游泳競賽中獲得優異成績。1995年蘇志燮以模特兒身分出道，接著跨足戲劇圈，2004年他憑藉《對不起，我愛你》得到百想藝術大賞TV最優秀演技賞，並在2008年以《電影就是電影》橫掃青龍獎，《主君的太陽》、《Oh My Venus》更是編輯心目中百看不膩的神劇，他用實力證明了他並非單單只有外在，而是演技與時尚兼具的演員。如今，他也成立經紀公司，並在2026年以《金特務：本色回歸》強勢回歸。

把西裝穿成藝術品的男人

在許多活動場合中，蘇志燮皆選擇以俐落西裝亮相，寬肩與有厚度的背部形成倒三角身形，自然撐起西裝版型，因此，他總能將略顯嚴肅的西裝穿出優雅品味，每一幕都如同時尚大片般精緻。

2025 SBS演技大賞中，作為頒獎嘉賓出席的蘇志燮選擇最經典的黑白配色，大片寬版劍領的絲緞材質透出微微光澤感，邊緣縫線處讓劍領更為明顯，勾勒出寬肩的優勢，最後再以黑色領結點綴，完美融合內斂與氣場。

有別於經典黑白配色，在2025《無赦之仇》製作發布會中，他以一身全白雙排扣西裝亮相，衣服上的輕微皺摺讓整體氛圍較為輕鬆，搭配同色系襯衫，打造清爽的One Tone視覺，造型亮點則在於頸部的花卉領巾，於優雅中注入復古氣息，鞋履部分選擇棕色皮鞋，為輕盈色調加上了穩重。

這套高雅的海軍藍西裝襯托出蘇志燮自帶的沉穩與高級感，西裝順應肩線自然垂落，霧藍色襯衫與外層形成和諧對比，整套穿搭畫龍點睛的部分在於斜條紋領帶，營造出一種成熟菁英風。

私服大叔魅力爆棚

日常生活中的蘇志燮退去明星光環、脫下西裝，柔和色系的私服穿搭仍引起關注，即使只是去附近公園散步也能成為全場焦點。

蘇志燮選擇用軍綠色麂皮外套作為穿搭主軸，深棕色皮革拼接營造內斂質感，疊穿黑色高領毛衣，並運用鴨舌帽與耳機的點綴帶出年輕活力感，展現不羈的工裝街頭風格。

旅途中蘇志燮在清真寺前，穿著一件極簡白色長袖T-shirt與深藍色牛仔褲，透過黑色領巾為簡單的穿搭增添層次感與時尚氣息，是男士們可以輕鬆效仿的穿搭技巧。

如果說要選出旅遊穿搭模範，那麼蘇志燮必定上榜。他大膽挑戰了全丹寧穿搭營造鬆弛感，牛仔褲與運動鞋碰撞出復古感，展現極具感染力的陽光少年氣息。

蘇志燮私服的反差萌之處

其實在休閒時光裡，蘇志燮最常以短袖T恤配短褲，用最舒適的模樣凸顯本身的男人味，旅行時光裡他也經常這樣低調打扮，不過像他一樣這麼魁梧帥氣的男人，私下居然也喜歡在包包掛上一隻Labubu，這反差萌實在太可愛了！

關於蘇志燮你可能還想知道的Q&A

Q1：蘇志燮是誰？看完《金特務》被圈粉，推薦看他的哪些過往作品？

蘇志燮為韓國著名全方位演員，以深情憂鬱的眼神、太平洋寬肩和低沉嗓音聞名，於2004年主演《對不起，我愛你》後爆紅，奠定巨星地位。如果你喜歡他在《金特務》裡的表現，以下風格各異的經典代表作絕對不能錯過：《我身後的陶斯》、《主君的太陽》、《雨妳再次相遇》。

Q2：他的穿搭風格是什麼？

他的穿搭以極簡質感、經典紳士正裝為主軸，私下則偏好舒適、低調、柔和色系的單品。

Q3：蘇志燮的感情生活？

他於2020年宣布與小17歲的主播趙銀政登記結婚，正式從「韓國四大公共財」中除名（被老婆正式私有化），是娛樂圈人人稱羨的夫妻之一。

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