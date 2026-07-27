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i-dle《We made》回歸造型太美！5款韓系羊毛捲髮型　慵懶氛圍感滿滿

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

i-dle全新迷你專輯《We made》，是繼今年初發行數位單曲〈Mono (Feat. skaiwater)〉後，時隔約6個月帶來的全新作品！專輯在延續i-dle鮮明音樂特色的同時融入更多流行元素，展現更加成熟且多元的音樂風格。隊長小娟和成員雨琦這次再度親自參與歌曲創作，回歸除了音樂風格全面升級，視覺概念也掀起熱議！其中最吸睛的就是成員們一致換上帶有復古氛圍的「羊毛捲（Curly Perm）」造型，搭配濕髮質感、凌亂捲度與自然空氣感，不僅呼應專輯慵懶又自由的夏日情緒，也讓羊毛捲再次成為今年最值得關注的髮型趨勢。編輯整理出成員們這次回歸的羊毛捲造型亮點，一起來看看！

薇娟羊毛捲造型：濕感羊毛捲

薇娟以濕感羊毛捲搭配中分長髮亮相，利用造型凝露加強髮束線條，讓細緻捲度自然貼合臉部輪廓，營造宛如剛沐浴後的水潤質感。蓬鬆度恰到好處，不僅修飾臉型，也讓整體造型散發成熟又慵懶的氛圍，是今年韓國相當流行的濕髮造型。

i-dle《We made》回歸造型太美！5款韓系慵懶氛圍感滿滿羊毛卷髮型解析

Minnie羊毛捲造型：慵懶凌亂感羊毛捲

Minnie保留自然毛流與不規則捲度，打造帶有空氣感的凌亂羊毛捲。碎髮隨性散落臉頰兩側，搭配暖色調光影，更增添90年代復古電影般的氛圍。這種不刻意整理的鬆弛感，也是近年韓國最受歡迎的「Effortless Hair」代表。

i-dle《We made》回歸造型太美！5款韓系慵懶氛圍感滿滿羊毛卷髮型解析

小娟羊毛捲造型：高層次長羊毛捲

小娟則是透過高層次剪裁搭配細密羊毛捲，讓長髮呈現輕盈飄逸的立體感！臉周層次自然包覆臉型，即使是細密捲度也不顯厚重，反而讓五官更加立體、小臉效果更加明顯，展現兼具個性與時髦感的韓系層次捲髮。

i-dle《We made》回歸造型太美！5款韓系慵懶氛圍感滿滿羊毛卷髮型解析

雨琦羊毛捲造型：復古波西米亞羊毛捲

雨琦將羊毛捲與Boho Chic風格完美結合，搭配條紋頭巾、寬鬆外套等單品，營造濃厚的波西米亞氛圍！細密捲度沿著肩膀自然垂落，不只增添異國感，也讓整體造型更具故事性。

i-dle《We made》回歸造型太美！5款韓系慵懶氛圍感滿滿羊毛卷髮型解析

舒華羊毛捲造型：半綁公主頭羊毛捲

舒華以半綁公主頭搭配長版羊毛捲，將頭頂髮絲輕輕固定，保留兩側與髮尾自然垂墜的捲度。半綁設計增加頭頂蓬鬆度，也讓臉部比例更顯修長，在甜美中多了幾分率性，是編輯覺得日常也相當容易駕馭的羊毛捲綁髮範本！

i-dle《We made》回歸造型太美！5款韓系慵懶氛圍感滿滿羊毛卷髮型解析

想燙羊毛捲先看這邊！常見問題一次整理

Q1：羊毛捲適合什麼臉型？

羊毛捲最大的特色是細密且富有彈性的捲度，適合圓臉、方臉、長臉等多數臉型！只要搭配臉周層次或八字瀏海，就能修飾臉部線條，打造更立體的小臉效果。

Q2：羊毛捲適合髮量少的人嗎？

適合。羊毛捲能增加頭髮蓬鬆度與空氣感，讓髮量看起來更加豐盈，因此是不少細軟髮族群喜歡的燙髮選擇！不過編輯建議捲度不要太密，以免髮尾顯得毛躁。

Q3：羊毛捲需要每天整理嗎？

羊毛捲屬於相對好整理的捲髮，只要洗髮後使用捲髮慕斯、保濕造型乳以「手繞」的方式整理捲度，再自然吹乾或烘罩吹整，就可以維持自然蓬鬆的效果。

Q4：羊毛捲和泡麵捲有什麼不同？

兩者都屬於細捲髮型，但羊毛捲的捲度較自然、柔軟，整體線條更有空氣感；泡麵捲則捲度更密、更規律，視覺效果更加蓬鬆，也更具復古個性。

Q5：i-dle《We made》同款羊毛捲適合日常嗎？

可以。i-dle這次回歸以自然鬆弛感為主，不論是薇娟的濕感羊毛捲、Minnie的慵懶捲度，或是舒華的半綁造型，都可以依照日常需求降低捲度密度，打造更容易駕馭的韓系羊毛捲風格。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 羊毛捲, 髮型

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