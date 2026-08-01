IVE Rei保養愛用品公開！每天椰子油漱口　6個居家習慣一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

IVE成員Rei直井怜是韓團公認的「流行製造機」，白皙透亮的肌膚狀態也經常成為粉絲討論焦點。日前他在個人YouTube《跟著做吧Rei》首度公開私下居家保養愛用品，不只分享每天都在做的椰子油油拔法、一日一面膜習慣，還曝光最近最愛的造型痘痘貼、刮痧板與香氛身體乳，一起看看Rei如何養出韓系水光肌。

Rei保養愛用1. 用椰子油來油漱口

Rei第一個介紹的是HONEST的特級初榨椰子油，每天早晨空腹、刷牙前用椰子油漱口是近來在韓國藝人間相當流行的作法，也就是所謂的「油拔法」（Oil Pulling），是一種利用植物油在口腔內漱口來清除細菌並改善口腔衛生的自然療法。

Rei表示據說使用椰子油漱口有美白牙齒和改善口腔氣味的功效，並俏皮地說他第一天嘗試使用椰子油漱口時其實相當衝擊，固體的椰子油在嘴中融化變成液態油的感覺並不是很愉悅，不過第二天開始他就習慣了，他特別喜歡漱口完椰子油留在口腔內椰子的香氣，是無法長期做同一件事情的他直到現在都還是每天早上都會保持的習慣。

Rei保養愛用2. 保濕唇膜，睡前用養出水嫩雙唇

身為韓國純素保養品牌Fully的代言人，Rei正在使用全套米系列來保養肌膚，除了米系列，還特別推薦Fully的紅蕃茄Jelly唇膜。除了香氣宜人，保濕效果也很好，一抹上去就可以感到雙唇滿滿滋潤感。

特別是在睡前當作唇膜使用，讓嘴唇完全不會產生死皮，是雙唇保持水潤的好幫手，是他心目中的第一名，就連Rei的媽媽也愛用。

Rei保養愛用3. 造型痘痘貼，可愛圖案讓心情變好

Rei表示自己比較常有的肌膚問題就是長痘痘，不過他就算長痘痘也一點都不擔心，因為近來歐美和韓國明星間相當流行造型痘痘貼，身為韓國流行製造機的Rei當然也有跟上潮流。

除了愛用在韓國演藝圈相當流行的STARFACE星星痘痘貼，他還特別了介紹了他在唐吉訶德買的dododots造型痘痘貼，因為這款造型痘痘貼剛好就是Rei最喜歡的蝴蝶的模樣，甚至被他稱作是他的「人生痘痘貼」。

Rei甚至表示因為長痘痘才能貼上這些可愛的造型痘痘貼，所以現在他覺得長痘痘是件幸運的事，也大讚造型痘痘貼是能讓長痘痘也心情變好的魔法小物。

Rei保養愛用品4. 刮痧板早上用，幫助臉型緊緻

Rei早上的保養步驟之一是使用刮痧板按摩臉部和頸部，Rei表示因為自己的臉型是圓的，只要稍稍有點浮腫就會看起來比別人大，所以自出道以來，他就經常為了臉圓苦惱，因此他開始使用親姊姊送他的、有著美顏神器之稱的ReFa刮痧板。

Rei表示這款刮痧板有各種角度可以使用，對於消水腫很有幫助，所以他最近每天早上都很用心地使用，還透露同團的安俞真姐姐三不五時就想要把刮痧板拿去自用。

Rei保養愛用品5. 面膜每天都要敷

Rei是一日一面膜的實踐者，夜間保養步驟一定會敷面膜，像是他代言的Fully米糠神經醯胺光采凝膠面膜，不過Rei強調，不是因為代言才介紹，是因為使用過覺得效果很好所以特別推薦。

他表示這款面膜極為保濕，敷完之後感覺肌膚特別澎彈軟嫩，肌膚也變得十分亮白，是甚至隔天化妝時都會被彩妝師稱讚的好狀態，妝容非常服貼，整張臉就像麻糬一樣淨白軟嫩。

Rei保養愛用品6. 帶有香味的身體乳液

洗澡時，Rei使用TAMBURINS的Blue Hinoki香的沐浴乳，用香氣療癒自己，後續也使用同款香氣身體乳來保養。Rei提到這款沐浴乳保濕效果非常好，即使隔天都還是能感受到身體肌膚保持水潤狀態。

此外Rei也愛用嬌生的美體主張24小時乳液，他提到當時因為忘了帶身體乳液，所以在日本的便利商店買了嬌生的身體乳液，沒想到這款身體乳液使用起來非常舒服，保濕卻沒有他討厭的黏膩感，香氣也非常宜人，最棒的是價格便宜，大量塗抹也不心疼，他會根據心情選擇使用百合梨果香或是蜜桃果香的身體乳來為身體肌膚保濕。

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