Jennie哥本哈根豹紋泳裝同款熱搜！原來是親自設計　推薦其他4款度假風格

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

盛夏來臨，又到了海邊度假、衝浪與泳池派對的季節。如果今年夏天你只打算入手一套泳裝，不妨先看看Jennie最近穿了什麼？因為，日前Jennie前往丹麥擔任歐洲音樂盛事羅斯基勒音樂節（Roskilde Festival）壓軸演出嘉賓。演出結束後，他延回留在哥本哈根享受夏日假期，並在IG開心分享留下：copenhagenagainandagain（哥本哈根，百去不厭，Copenhagen + again and again的意思）留言，並同步分享漫步街頭、桑拿泡湯等旅行日常，而其中一套奶油豹紋 Bikini意外成為全網討論焦點。不少人都在問：「這件到底是哪裡買？」其實，正是Jennie與Frankies Bikinis推出的聯名系列，而且現在仍然買得到。

Jennie穿的bikini是什麼品牌？

Jennie這次在哥本哈根引發熱議（不少網友第一眼誤以為他大解放，紛紛留言表示「放大看才發現是比基尼」、「這件泳裝也太有迷惑性了吧！」）的豹紋泳裝，正是他今年與美國泳裝品牌Frankies Bikinis合作推出的JENNIE × Frankies Bikinis聯名系列。這日他身穿JENNIE Magnolia Satin Bikini Top，搭配JENNIE Elena Reversible Bikini Bottom，以充滿夏日氣息的奶油豹紋印花，演繹率性又帶點復古感的度假風格。

相較於常見的Bikini款式，這套泳裝柔霧緞面材質搭配細肩帶剪裁，雖然簡約卻勾勒出充滿女人味的線條；而下身的採用雙面穿設計，可依照不同穿搭自由變換造型，也提升了整體實穿性。另外，本件最迷人之處，就是在於他低飽和的奶油色豹紋，在緞面光澤襯托下顯得柔和而有層次，卻又依然保有豹紋印花的個性魅力，也是整個聯名系列最具突出的設計之一，不過，因為金社長並非第一次穿上這套泳裝，也讓原本已上市幾個月的聯名系列，因一組隨性的度假照片，再次掀起網友搜尋與討論熱潮。

Frankies Bikinis 是什麼品牌？

Frankies Bikinis由創辦人Francesca Aiello於2012年在美國加州Malibu創立，是近年最具代表性的高端泳裝與度假服飾品牌之一。品牌以加州海岸文化為靈感，融合復古剪裁、少女感設計與精緻工藝，打造出兼具性感與輕鬆氛圍的「California Cool」風格。近年更從泳裝延伸至鉤織罩衫、針織服飾、洋裝與度假系列，提出「Swim-to-Street」概念，讓泳裝能自然融入日常生活，成為全球Z世代與千禧世代喜愛的生活風格品牌。

為什麼Frankies Bikinis 這麼紅？

Frankies Bikinis被視為Instagram時代最成功的泳裝品牌之一，憑藉鮮明的品牌美學與強大的社群行銷策略迅速崛起。《Forbes》曾將創辦人Francesca Aiello視為改寫泳裝產業的新世代創業代表，肯定他從17歲創立品牌，到打造出深受Kylie Jenner、Gigi Hadid等名人喜愛的全球人氣品牌，更入選Forbes 30 Under 30，成為時尚產業最具代表性的年輕創業家之一。

此外，《WWD》也曾報導，Frankies Bikinis從Malibu的小型泳裝品牌發展為兼具零售、聯名與生活風格影響力的品牌，成功從泳裝市場跨足更完整的度假時尚版圖。近年品牌更透過限量聯名與社群內容創造高度討論度，從Bella Hadid到Jennie，每次合作都能引發全球粉絲搶購與社群洗版。其擅長結合名人影響力、生活風格與高質感視覺，不僅成功建立鮮明品牌形象，也讓 Frankies Bikinis 成為近年最具網路話題與帶貨能力的泳裝品牌之一。

除了豹紋款，JENNIE × Frankies Bikinis還有這些值得收藏：

JENNIE × Frankies Bikinis推薦 豹紋象徵著 Jennie 的狂野與率性，而這套紅色條紋Bikini則是他最代表性的夏日造。細肩帶三角剪裁搭配鮮明紅色條紋，帶有濃厚70年代加州海灘風格。簡單搭配運動外套或寬鬆長褲，就能穿出如他最標誌性的鬆弛感，隨性又迷人。 Nick Satin Bikini Top是JENNIE × Frankies Bikinis聯名系列中的經典三角比基尼上身，有著品牌最具代表性的三角剪裁重新演繹，兼具簡約輪廓與舒適穿著體驗。

另外，編輯最喜歡他採用品牌最經典的SoftSwim™ Satin緞面泳裝面料，不僅觸感柔滑，還帶有細緻光澤，最能展現自然高級質感。其次，這款上身採用可調式綁帶設計，可依照個人需求自由調整頸部與背部鬆緊，打造更貼合身形的穿著效果；細緻的抓皺（Ruched）設計則為經典三角杯增添層次感，在簡潔之中展現女性柔美線條，是兼具舒適性與時尚感的經典泳裝款式。 Gabriella Crochet Cover Up黑色鉤針罩衫。除了泳裝本身，系列裡最受歡迎的還有這件手工鉤針罩。鏤空鉤織結合復古花紋，若隱若現的設計既可以直接罩在Bikini外，也能搭配牛仔褲或短裙，從海邊一路穿進城市，是整個系列最具收藏價值的單品之一。

這款聯名手工鉤織罩衫，以細膩的手工編織工藝打造，展現品牌標誌性的度假美學。整體採用輕盈透膚設計，僅胸部附有內襯，其餘身體與裙身保留若隱若現的透視效果，建議搭配泳裝穿著，營造層次豐富又充滿夏日氛圍的造型。另外，罩衫正面以放射狀星芒鉤織圖騰點綴腰身，增添視覺亮點；領口與背部皆採可調式綁帶設計，可依照個人身形調整貼合度。迷你裙長搭配大面積露背剪裁，以及裙身些微彈性設計，在展現性感輪廓的同時，也兼顧舒適度與活動性，是一款兼具工藝細節與度假風格的吸睛單品。

除了泳裝之外，聯名系列也推出不少充滿美式休閒感的服飾，這件Frankie Oversized Hoodie也是編輯私心有下單的單品。Hoodie以柔軟毛圈棉打造，搭配霧藍色調與胸前限定星星Logo，不僅延續Jennie一貫喜歡的復古運動風，也非常適合作為海邊、泳池或衝浪後的罩衫穿搭。

寬鬆版型能直接套在Bikini外，無論搭配牛仔短褲、白色短褲或泳裝都毫不違和。即使離開海邊，平常搭配丹寧褲或運動褲也十分實穿，非常地effortless chic鬆弛感。 JENNIE × Frankies Bikinis聯名該注意哪些？

Q：Jennie哥本哈根豹紋泳裝是哪個品牌？

A：Jennie穿的是JENNIE × Frankies Bikinis聯名系列，款式為JENNIE Magnolia Satin Bikini Top，搭配JENNIE Elena Reversible Bikini Bottom，以充滿夏日氣息的奶油豹紋印花，演繹率性又帶點復古感的度假風格。

Q：Jennie豹紋泳裝現在還買得到嗎？

A：部分尺寸仍可於Frankies Bikinis官網購買，但熱門尺寸與部分配色已陸續售罄，建議持續留意品牌補貨資訊。

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