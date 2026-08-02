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孔曉振、申敏兒逛首爾同款包包搜出！薰衣草紫約會神包　小黑包Jennie也愛

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

孔曉振與申敏兒的緣分源自於相似的職業生涯軌跡，兩人在1998年同樣作為雜誌模特兒出道，之後轉往戲劇圈出道皆交出漂亮成績單，更曾經在2009年的電影《喜歡現在這樣》中飾演姐妹，現在更相繼升格當人妻，這段緊密的閨蜜情誼長達20多年，已經邁入40+的2位韓劇女王，減齡優雅的穿衣品味依舊是流行指標，影片中孔曉振、申敏兒在首爾西村區逛街、喝咖啡、吃餐酒館，特別挑選的「約會必備神包」分別是這2個人氣品牌。

孔曉振、申敏兒「2大韓劇女主同款包包品牌」搜出！薰衣草紫約會神包、這咖Jennie也愛

孔曉振同款包包介紹

Delvaux薰衣草紫單肩包

看到「孔布利」的穿搭就知道夏天來了！擁有《主君的太陽》、《沒關係，是愛情啊！》、《山茶花開時》、《最佳愛情》等代表作的孔曉振，與申敏兒閨蜜約會的當天，穿著薄荷綠輕薄開襟上衣、淺色牛仔長褲現身，背上一咖「薰衣草紫單肩包」，全身上下統一粉嫩柔和的色系，清新又自帶隨性休閒感、沒有繁複的配件，時髦得毫不費力。

孔曉振、申敏兒「2大韓劇女主同款包包品牌」搜出！薰衣草紫約會神包、這咖Jennie也愛

孔曉振、申敏兒「2大韓劇女主同款包包品牌」搜出！薰衣草紫約會神包、這咖Jennie也愛

這款孔曉振同款薰衣草紫色單肩包，看似低調簡約，其實是來自有「比利時的愛馬仕」封號的奢華皮具品牌Delvaux（델보），以全手工皮革工藝打造而成，同時也是比利時認證的皇室首選品牌，女神選擇的是Cool Move款式，是經典款Cool Box系列的嶄新進化版本，採用更柔軟的小牛皮製成，包型輪廓更有慵懶感，容量也很實用，孔曉振就把與申敏兒的拍貼順手塞進去收納，通勤、約會都是穿搭神隊友。

孔曉振、申敏兒「2大韓劇女主同款包包品牌」搜出！薰衣草紫約會神包、這咖Jennie也愛

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另外，同時也是韓妞時尚範本的知名韓國藝人金娜英（金娜憐）也是品牌Delvaux的愛用者，他除了多次在個人頻道nofilterTV上推薦，孔曉振背的Cool Move新款包也有入鏡在最新一支影片中，直接開箱給粉絲們看。

孔曉振、申敏兒「2大韓劇女主同款包包品牌」搜出！薰衣草紫約會神包、這咖Jennie也愛

申敏兒同款包包介紹

The Row黑色羊皮包

演紅《Oh My Venus》、《我的女友是九尾狐》、《海岸村恰恰恰》、《因為不想吃虧》等人氣神劇的申敏兒，穿著簡約的白色長版襯衫式洋裝與好友孔曉振見面，整個人仙氣飄飄、散發優雅知性的仙女氛圍，手上勾著一咖同樣極簡的包包，黑、白搭配低調卻細節滿滿，那款小黑包一搜之下發現也是大有來頭。

孔曉振、申敏兒「2大韓劇女主同款包包品牌」搜出！薰衣草紫約會神包、這咖Jennie也愛

孔曉振、申敏兒「2大韓劇女主同款包包品牌」搜出！薰衣草紫約會神包、這咖Jennie也愛

由歐森姐妹Mary-Kate與Ashley Olsen創立的品牌美國頂級品牌The Row，正默默低調席捲時尚圈，擄獲名人們的心，其中申敏兒也被這個沒有LOGO、反行銷的當紅炸子雞圈粉，逛街之中不離身的黑色包包就是Terrasse Leather To Go Bag包款，採用質地柔軟的細紋羊皮製成，簡簡單單的全黑設計，搭配修長細致的肩帶，凸顯了皮革的天然細膩質感。

孔曉振、申敏兒「2大韓劇女主同款包包品牌」搜出！薰衣草紫約會神包、這咖Jennie也愛

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同款The Row小黑包也出現在金珍妮身上過，BLACKPINK成員Jennie在今年4月出演好友WOODZ（曹承衍）的YouTube個人節目時，兩人在逛街購物穿的時髦私服，搭配的也是背著這款Terrasse Leather To Go Bag包包。

孔曉振、申敏兒「2大韓劇女主同款包包品牌」搜出！薰衣草紫約會神包、這咖Jennie也愛

孔曉振、申敏兒同款包包QA

Q1：孔曉振與申敏兒認識多久了？

孔曉振與申敏兒自1998年以雜誌模特兒出道後便結識，兩人友情已超過20年。除了演藝圈多年情誼，也曾在2009年電影《喜歡現在這樣》中飾演姐妹，私下經常一起旅行、聚餐、逛街，是韓國演藝圈公認的代表性閨蜜之一。

Q2：孔曉振背的Delvaux是什麼品牌？

Delvaux創立於1829年，是歷史悠久的比利時高級皮具品牌，也是全球最古老的奢華皮件品牌之一。品牌以全手工皮革工藝聞名，並擁有比利時皇室御用認證，因此常被時尚圈稱為「比利時的愛馬仕」。近年除了孔曉振之外，包括金娜英、李英愛等韓國名人也都是 Delvaux 愛用者。

Q3：申敏兒背的The Row為什麼這麼受歡迎？

The Row由美國雙胞胎姐妹Mary-Kate Olsen與Ashley Olsen於2006年創立，以極簡設計、頂級面料與精湛工藝聞名，不刻意使用大型Logo，因此被視為Quiet Luxury（靜奢風）的代表品牌之一。近年深受Jennie、Rosé、Zoë Kravitz、Jennifer Lawrence等許多明星喜愛，也是目前全球精品市場討論度最高的品牌之一。

Q4：孔曉振與申敏兒這次背的包包適合哪些穿搭？

兩款包包雖然風格不同，但都屬於日常實用型精品包。Delvaux Cool Move適合搭配牛仔褲、針織衫、襯衫等休閒穿搭，柔軟包型與淡紫色調能為夏季造型增加清新感。The Row Terrasse Leather To Go Bag則適合搭配襯衫洋裝、西裝、亞麻單品或極簡黑白穿搭，低調卻能展現高級質感。

Q5：孔曉振與申敏兒近年分別與誰結婚？

孔曉振於2022年與韓裔美籍歌手Kevin Oh結婚；申敏兒演員金宇彬自2015年交往，兩人於2025年12月舉行婚禮。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

防彈少年團巡演「V金泰亨5大同款」瘋搶！Acne Studios玫瑰絲巾、奶奶的玉戒指回鍋爆紅

跟著孔曉振的品味不會錯！歐膩的時髦單品有哪些？原來她萬年愛用「這個品牌」

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 孔曉振, 申敏兒, 韓劇, 精品包

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