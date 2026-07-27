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寶格麗奪「金指針獎」萬年曆出新色　藍鈦金屬錶展極致薄型美學

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▲BVLGARI,PIAGET 。（圖／公關照）

▲寶格麗壯大Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕錶陣容，推出藍色PVD鈦金屬錶殼款式（中）。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）2021年問世的Octo Finissimo Perpetual Calendar 超薄萬年曆腕錶，不僅榮獲「鐘錶奧斯卡」日內瓦鐘錶大賞頒發的最高榮譽「Aiguille d’Or 金指針獎」，更憑藉超薄鈦金屬設計，創下全球最薄萬年曆腕錶的世界紀錄。今年品牌再壯大此傑作陣容，發表藍色鈦金屬打造全新版本，搭配同色系鱷魚皮錶帶，展現優雅美感。

▲BVLGARI,PIAGET 。（圖／公關照）

▲寶格麗Octo Finissimo Perpetual Calendar超薄萬年曆腕錶透明錶背顯露自製 BVL305自動上鍊機械機芯。

全新寶格麗Octo Finissimo 超薄萬年曆腕錶採用藍色PVD 鈦金屬錶殼，搭配同色系錶盤與灰色鍍銠時標，透過細膩而富層次的色彩對比，為高級製錶經典注入耳目一新的現代氣息。儘管具時、分以及逆跳日期、星期、月份和逆跳閏年顯示等複雜功能，錶盤仍以清晰有序的配置呈現，確保卓越的易讀性；透明錶背則顯露厚度僅 2.75 mm的自製BVL305自動上鍊機芯，具60小時動力儲存。

▲BVLGARI,PIAGET 。（圖／公關照）

▲PIAGET Polo系列18K白金藍色黑曜石超薄萬年曆自動腕錶。（圖／伯爵提供）

PIAGET（伯爵）Polo系列搭載自製1255P 超薄萬年曆自動上鍊機芯的超薄萬年曆自動腕錶，也以纖薄設計著稱，今年加入寶石面盤款式，發表18K白金藍色黑曜石超薄萬年曆自動腕錶，由於天然礦石紋理獨一無二，代表每一只錶各展現專屬的美感。
 

►伯爵、勞力士瘋「寶石面盤」　獨一無二紋理成頂級錶款新寵

►寶格麗扇形珠寶滿足百變女郎　彩寶項鍊變出三種長度

關鍵字：

BVLGARI, 寶格麗, PIAGET, 伯爵

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