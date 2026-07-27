吃芒果別只會挑愛文！營養師教依需求選品種　養顏、顧眼睛一次看

▲香甜芒果總讓人想一口接一口。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天正是芒果盛產季，不過芒果不只外型、香氣與口感不同，各品種的營養特色也有所差異。營養師高敏敏分享，想養顏、補充膳食纖維或顧視力，都能依照需求挑選適合的品種，但最重要的仍是掌握份量，避免糖分攝取過多。

芒果一天吃多少？高敏敏建議，芒果每天吃1份即可，最多以2份為限。以一般飯碗估算，裝約8分滿可視為1份水果。雖然芒果含有多種營養素，但本身仍帶有天然糖分，若一次吃太多，也可能增加糖分與熱量攝取。糖尿病、腎臟病、三高族群，以及對芒果過敏者，更應依自身狀況控制攝取量。

她也提醒芒果乾不能取代新鮮水果，不少人以為芒果乾方便攜帶，就能當作水果替代品，但水果經乾燥、加工後，糖分與熱量會變得更集中，有些產品還可能額外加糖，因此不建議以芒果乾取代新鮮水果。選購時也可留意成分標示，盡量避開額外添加大量糖分的產品，並控制一次食用量。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

那麼芒果品種怎麼挑呢？高敏敏指出，各品種芒果的營養組成略有差異，可依個人需求選擇：想養顏美容，可挑選維生素C較高的玉文、愛文芒果，有助補充日常所需營養；想維持腸道順暢，可選擇膳食纖維較高的四季芒果、海頓芒果。

若希望補充鉀，可選金蜜芒果；想攝取β-胡蘿蔔素，海頓與黑香芒果也是選擇之一。不過，品種差異不代表某一種可以無限量食用，仍要將總攝取份量納入考量。

芒果含有維生素C、維生素A、鉀、鎂與膳食纖維，這些營養素有助維持正常生理機能、膠原蛋白形成、視覺健康及腸道順暢。不過，單靠芒果無法取代均衡飲食，日常仍應搭配其他水果、蔬菜、蛋白質與全穀類，才能獲得更完整的營養。