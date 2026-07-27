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把微風中的麥穗雕琢成珠寶　CHAUMET象徵豐饒符碼再次閃耀

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▲▼ ＣＨＡＵＭＥＴ 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴CHAUMET麥穗主題的L’Épi de Blé de Chaumet系列新款耳環、項鍊與戒指。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌CHAUMET再次展現「自然主義珠寶商」的非凡底蘊，推出全新 L’Épi de Blé de Chaumet系列，優雅重塑品牌標誌性、象徵富饒與繁榮的經典麥穗圖騰。麥穗自創始人尼鐸（Marie-Étienne Nitot）時代起即作為品牌標記，更曾深受約瑟芬皇后與瑪麗路易絲皇后青睞，至今歷久彌新。

▲▼ ＣＨＡＵＭＥＴ 。（圖／公關照）

▲CHAUMET線條優美的L’Épi de Blé de Chaumet系列麥穗造型胸針。

L’Épi de Blé de Chaumet系列包含項鍊、胸針、戒指與耳環4款作品，巧妙融合拋光、霧面及噴砂等多重黃金打磨工藝，搭配穗粒上鋪鑲的璀璨明亮式切割鑽石，在光影對比間交織出豐富的立體層次。精湛的雕琢讓麥穗宛如被微風輕撫般定格於美好瞬間，輕盈柔貼於肌膚之上，為日常穿搭與重要場合注入現代詩意與極致優雅。

▲▼ ＣＨＡＵＭＥＴ 。（圖／公關照）

▲香奈兒Talismans徽章墜飾項鍊一面是麥穗、數字5與彗星圖案，243,000元。（圖／翻攝香奈兒官網）

▲▼ ＣＨＡＵＭＥＴ 。（圖／公關照）

▲香奈兒Talismans徽章墜飾項鍊另一面飾以星星與香奈兒手寫簽名。

香奈兒（CHANEL）也將麥穗元素融入珠寶設計，發表可雙面佩戴的CHANCE de CHANEL系列Talismans徽章墜飾項鍊，一面裝飾代表豐饒的麥穗、香奈兒女士幸運數字5與自由意象的彗星圖案，另一面則有鑲鑽星星以及她的手寫簽名，以金質鍊墜封存所有好運符碼。
 

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關鍵字：

CHAUMET, CHANEL, 香奈兒

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