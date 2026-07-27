蔡依珊「有票噴霧」掀話題！3款香氛噴霧推薦　追星、助眠一次到位

記者曾怡嘉／台北報導

「科學的盡頭是玄學」，雖然香氣未必能改變運氣，但一款喜歡的味道，確實能為日常增添儀式感，也讓自己以更好的狀態迎接每一天。近期從主打「好人緣」的精油噴霧，到充滿果香的聯名身體噴霧，以及睡前使用的枕巾香氛噴霧，各自鎖定不同生活情境，讓香味成為療癒日常的一部分。

#炆久之芯 Good Vibes好人緣有機精油噴霧，80ml，880元。

蔡依珊的品牌炆久之芯推出《好人緣有機精油噴霧》，以甜橙、依蘭及廣藿香調和出溫暖明亮的香氣，希望透過香氛營造好心情與滿滿儀式感，因此也被不少粉絲暱稱為「有票噴霧」，不少追星族會在搶票、演唱會或見偶像前噴灑，希望帶著好狀態迎接期待已久的相遇。此外，產品採用天然植物萃取酒精，也可作為乾洗手使用，80ml容量符合隨身攜帶需求，方便旅行或追星時使用。

#LUSH × Moomin雲莓身體噴霧

LUSH攜手Moomin推出限定聯名系列，其中「雲莓身體噴霧」以芬蘭雲莓為靈感，結合印蒿油與甜橙精油，打造酸甜清新的果香調。品牌形容，香氣猶如置身北歐森林，被成熟莓果包圍，帶來輕盈愉悅的氛圍，也替夏日增添活潑感。

#歐舒丹紓壓枕巾香氛噴霧，100ml，1,180元。

如果偏好睡眠儀式感，歐舒丹推出的「紓壓枕巾香氛噴霧」則主打居家放鬆，香氣以公平交易有機薰衣草精華油搭配橙花、薄荷，呈現柔和又清新的草本香調。建議可於睡前15分鐘噴灑在枕頭、床單或居家織品，讓香氣慢慢散發，打造舒適放鬆的睡眠環境。