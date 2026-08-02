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話題鞋款攻佔鞋櫃！甜酷龐克風洞洞鞋穿上秒長高4公分　G.P涼鞋燒到不行

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話題潮流鞋款攻佔今夏鞋櫃！Crocs甜酷Loaferette爆紅、瑪利歐聯名、G.P涼鞋全都燒到不行

▲話題潮流鞋款。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

今年夏天的鞋圈真的沒有要放過大家！Crocs持續突破大家對洞洞鞋的想像，推出甜酷感滿分的新鞋，還攜手任天堂打造超級瑪利歐聯名系列；而陪伴台灣人多年的G.P也正式進化，推出全新潮流支線d6，把機能涼鞋玩出街頭時尚感。

穿上秒長高4公分！Crocs Loaferette甜酷龐克風太犯規

Crocs帶來全新Loaferette「龐克星光熠熠克駱格」，把樂福鞋的優雅輪廓與龐克金屬元素大膽結合，打造甜美與個性兼具的新話題鞋款。最吸睛的莫過於專為女性打造的新鞋楦，不僅修飾腳型，流線輪廓更讓雙腿視覺比例瞬間升級，加上4公分厚底設計，不用費力就能偷偷拉長腿部線條。

話題潮流鞋款攻佔今夏鞋櫃！Crocs甜酷Loaferette爆紅、瑪利歐聯名、G.P涼鞋全都燒到不行

▲（圖／品牌提供）

鞋款還加入可拆式麂皮後跟帶設計，一雙鞋就能自由切換露跟樂福鞋與經典克駱格兩種穿法，再搭配可調式鞋帶與金屬環細節，讓整體多了幾分高級龐克氣息。無論搭配工裝褲、短裙或洋裝，都能輕鬆穿出今年最流行的甜酷街頭風格。

話題潮流鞋款攻佔今夏鞋櫃！Crocs甜酷Loaferette爆紅、瑪利歐聯名、G.P涼鞋全都燒到不行

▲Crocs Loaferette 龐克星光熠熠克駱格／2,680元~3,180元。（圖／品牌提供）

超級瑪利歐降臨鞋櫃！攜手Crocs聯名讓童年回憶全面回歸

除了新鞋型之外，Crocs今年另一顆重磅震撼彈，就是正式攜手任天堂推出超級瑪利歐（Super Mario™）聯名系列，把整個蘑菇王國直接搬上鞋面。這也是Crocs首次推出成人尺寸的超級瑪利歐系列，讓大小朋友都能一起重返童年。

話題潮流鞋款攻佔今夏鞋櫃！Crocs甜酷Loaferette爆紅、瑪利歐聯名、G.P涼鞋全都燒到不行

▲（圖／品牌提供）

系列設計完整還原經典角色特色，從瑪利歐招牌紅藍配色、碧姬公主夢幻粉色，到耀西綠與庫巴霸氣元素，每一雙都充滿角色辨識度。鞋款更加入專屬後跟帶、立體圖案與限定Jibbitz™鞋扣，把遊戲世界的趣味細節完整融入穿搭。不論是經典洞洞鞋還是角色限定款，都讓人忍不住想一次收藏，把童年回憶直接穿上腳。

話題潮流鞋款攻佔今夏鞋櫃！Crocs甜酷Loaferette爆紅、瑪利歐聯名、G.P涼鞋全都燒到不行

▲（圖／品牌提供）

G.P潮流支線d6登場！經典GILGA涼鞋正式進化街頭潮流

深耕台灣超過40年的G.P，今年正式推出全新潮流支線d6，將多年累積的製鞋工藝結合新世代設計語言，替經典涼鞋注入更有個性的街頭風格。而人氣熱銷的GILGA系列同樣吸睛。

話題潮流鞋款攻佔今夏鞋櫃！Crocs甜酷Loaferette爆紅、瑪利歐聯名、G.P涼鞋全都燒到不行

▲（圖／品牌提供）

GILGA以蘇美英雄Gilgamesh為設計靈感，採用品牌獨家三種軟硬度交織結構，搭配減震大底，兼顧足弓支撐與舒適腳感。0.5秒快穿磁扣設計，搭配可拆式後跟帶，能快速切換涼鞋與拖鞋模式，從城市通勤、戶外旅行到日常散步都能輕鬆駕馭。機能與潮流兼具，也讓大家重新認識這個陪伴許多人長大的國民品牌。

話題潮流鞋款攻佔今夏鞋櫃！Crocs甜酷Loaferette爆紅、瑪利歐聯名、G.P涼鞋全都燒到不行

▲G.P 【d6】GILGA系列／1,480元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 涼鞋, 洞洞鞋

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