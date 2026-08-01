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精品皮夾換夢幻新色！BV寶寶粉、LV薰衣草紫2萬多收

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夏日精品皮夾換夢幻新色！2萬多收：BV寶寶粉、LV薰衣草、Dior奶白粉收服少女心，光看就療癒

▲（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

比起換一只精品包，皮夾不僅入手門檻更親民，還能瞬間替包包裡增添滿滿儀式感。今年各大精品不約而同端出夢幻系新色，寶寶粉、浪漫薰衣草、甜美粉白撞色，還有極簡淡玫瑰色，每一款都把高級感與少女心拿捏得剛剛好。今年夏天想換皮夾，先鎖定這幾款準沒錯。

粉嫩精品皮夾：BOTTEGA VENETA寶寶粉Intrecciato Bi-Fold皮夾

如果只能選一款最耐看的粉嫩皮夾，BOTTEGA VENETA這款Intrecciato Small Bi-Fold絕對榜上有名。延續最具代表性的Intrecciato編織納帕皮革工藝，柔和的寶寶粉色調搭配立體編織紋理，不會甜得太過火，反而散發一種內斂又高級的時髦感。小巧對折設計放進迷你包也毫無壓力，內部規劃六個卡槽、鈔票夾層與拉鍊零錢袋，兼顧收納與實用性。

夏日精品皮夾換夢幻新色！2萬多收：BV寶寶粉、LV薰衣草、Dior奶白粉收服少女心，光看就療癒

▲BOTTEGA VENETA Intrecciato Small Bi-Fold 皮夾／24,800元。（圖／品牌提供）

粉嫩精品皮夾：Louis Vuitton薰衣草色 Lisa錢包

Louis Vuitton Lisa錢包選用經典Monogram Empreinte皮革，搭配浪漫薰衣草色內裡與細膩MonogramFeuillage圖案，低調中藏著滿滿細節。最吸睛的莫過於金屬與琺瑯打造的球形拉鍊頭，刻印Monogram花卉圖騰，每個角度都散發精品工藝魅力，紙鈔層、零錢袋與四個卡槽也讓收納更加俐落。

夏日精品皮夾換夢幻新色！2萬多收：BV寶寶粉、LV薰衣草、Dior奶白粉收服少女心，光看就療癒

▲Louis Vuitton Lisa錢包／25,800元。（圖／品牌提供）

粉嫩精品皮夾：Dior Lady Dior Glycine 粉白撞色對折短夾

Dior Lady Dior Glycine對折短夾，則以粉紅與奶白撞色打造宛如甜點般的夢幻視覺。招牌Cannage籐格紋小羊皮搭配精緻皮革蝴蝶結，以及辨識度滿分的D.I.O.R.吊飾，把法式浪漫濃縮在小巧尺寸裡。無論搭配迷你包或晚宴包，都能輕鬆展現優雅氣質，是顏值與實用兼具的人氣選擇。

夏日精品皮夾換夢幻新色！2萬多收：BV寶寶粉、LV薰衣草、Dior奶白粉收服少女心，光看就療癒

▲Dior Lady Dior Glycine 對折短夾／26,000元。（圖／品牌提供）

粉嫩精品皮夾：PRADA淡玫瑰色皮革短夾

偏愛乾淨俐落的設計，PRADA這款淡玫瑰色皮革短夾絕對值得收藏。沒有過多裝飾，以細膩皮革與簡潔輪廓展現品牌一貫的極簡美學，搭配標誌性的搪瓷金屬三角Logo，低調卻極具辨識度。溫柔的淡玫瑰色介於裸粉與粉膚之間，不僅百搭耐看，不容易退流行。小巧尺寸方便放入各式包款，從日常通勤到約會聚餐都能優雅登場。

夏日精品皮夾換夢幻新色！2萬多收：BV寶寶粉、LV薰衣草、Dior奶白粉收服少女心，光看就療癒

▲PRADA 皮革短夾／27,000元。（圖／品牌提供）

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周刊王, 精品, 皮夾, 粉色

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