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劉若英爆吃六間高雄美食！第一站就清空鴨肉飯　圓仔冰好吃到狂喊再一碗

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劉若英爆吃6間高雄隱藏版美食！第一站就清空鴨肉飯，在地經典圓仔冰好吃到「狂喊再一碗」

▲劉若英。（圖／豆比登工作室提供）

圖文／CTWANT

向來給人知性文青印象的「奶茶」劉若英，為了2026年9月12日在高雄巨蛋登場的「飛行日」巡迴演唱會預熱，特別提前造訪港都，與曾擔任《500碗》評審的美食創作者「豆比登」合作，展開一場超在地的「高雄美食之夜」！著急尋找在地滋味的劉若英，穿上輕便的夾腳拖就直接衝進巷弄，不僅第一站就掃光整碗鴨肉飯，甚至連吃冰都大喊「再給我在來一碗」，貼心又接地氣的真性情圈粉無數！

第一站就秒殺！米其林推薦「侯記鴨肉飯」讓天后讚不絕口

這趟巡禮的第一站，豆比登帶劉若英來到甫獲得米其林肯定、在地傳承多年的「侯記鴨肉飯」。香甜的鴨油均勻淋在粒粒分明的白飯上，搭配鮮嫩鴨肉與清爽筍絲，一上桌就香氣四溢。劉若英吃了一口便止不住讚嘆，甚至認真分析起肉質與米飯口感，第一家就迅速清空整碗飯！連豆比登都驚呼：「奶姐比我還懂吃，根本是專業的美食家！」

劉若英爆吃6間高雄隱藏版美食！第一站就清空鴨肉飯，在地經典圓仔冰好吃到「狂喊再一碗」

▲（圖／豆比登工作室提供）

電波有對到！「李家圓仔湯」Q彈古早味讓劉若英狂喊「再一碗」

炎炎夏日來到高雄，怎能不吃冰？第二站兩人直奔鹽埕區擁有70年歷史的「李家圓仔湯」。清涼的剉冰鋪滿紅豆、芋頭與現煮古早味圓仔，劉若英一吃眼睛大亮，直呼圓仔極具嚼勁！好吃到她完全顧不得女明星的身材管理，當場向店家加碼喊出「要再續一碗」，甚至熱情邀請豆比登下次換她親自下廚請客，展現十足親和力。

劉若英爆吃6間高雄隱藏版美食！第一站就清空鴨肉飯，在地經典圓仔冰好吃到「狂喊再一碗」

▲（圖／豆比登工作室提供）

在地消暑與下午茶絕配！「蓁香茗茶」奶精珍奶配「老牌白糖粿」

吃完鹹食與甜品，消暑解渴的特調飲料與傳統下午茶接力登場。兩人前往「蓁香茗茶」外帶滿滿一袋奶精珍珠奶茶與酸甜開胃的紫蘇梅子綠，劉若英大讚珍珠香甜Q彈、復古味十足，直接入選她的「後台美食清單」。緊接著再搭配隔壁「陳50年老店老牌白糖粿」，熱騰騰現炸出爐的花生口味白糖粿外酥內軟，純粹的花生香氣成為最經典的高雄台式下午茶。

劉若英爆吃6間高雄隱藏版美食！第一站就清空鴨肉飯，在地經典圓仔冰好吃到「狂喊再一碗」

▲（圖／取自littlenado IG）

古早味麵食大集結！「阿婆意麵」與「文璋陽春麵」條條分明超彈牙

最後的重頭戲則留給了兩家各具特色的古早味麵店。位於苓雅區的「阿婆意麵」，寬扁的意麵經過熱炒後帶有微微酸香與濃郁鑊氣；而「文璋陽春麵」則以獨門的沙茶麻醬醬汁搭配細麵，濃郁香醇卻不油膩。特別喜歡「有嚼勁、條條分明」麵條口感的劉若英，對這兩家的麵體讚不絕口。這趟吃好吃滿的高雄美食之旅，不僅為演唱會完美暖身，也讓大家看見天后私下最真實可愛的一面！

劉若英爆吃6間高雄隱藏版美食！第一站就清空鴨肉飯，在地經典圓仔冰好吃到「狂喊再一碗」

▲（圖／豆比登工作室提供）

店家資訊：

侯記鴨肉飯（高雄市三民區自強一路201號）

李家圓仔湯（高雄市鹽埕區五福四路234號）

蓁香茗茶（高雄市苓雅區自強三路121號）

陳50年老店老牌白糖粿（高雄市苓雅二路口與自強三路交叉口）

阿婆意麵（高雄市苓雅區凱旋二路113巷59號）

文璋陽春麵（高雄市前鎮區民裕街69號）

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