fb ig video search mobile ETtoday

水果吃錯比珍奶還NG？營養師推5種減脂水果　香蕉也能安心吃

>

▲▼ 。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲香蕉是運動後補充熱量的好選擇。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人減脂時第一個戒掉甜食、飲料，卻忽略水果吃過量，同樣可能讓糖分與熱量悄悄超標。營養師孫語霙分享，只要掌握份量與挑對種類，水果不必完全忌口，小番茄、藍莓、奇異果、芭樂及香蕉都是減脂、控醣期間可以適量攝取的選擇。

營養師孫語霙提醒，水果富含維生素、礦物質及膳食纖維，是均衡飲食的一部分，但若沒有控制份量，即使是天然水果，也可能攝取過多糖分。因此減脂、控醣期間，除了挑選種類，更要留意每次食用的份量。

#5種減脂、控醣水果推薦

1. 小番茄

熱量相對較低，也富含茄紅素。孫語霙分享，約23顆小番茄約為60大卡，適合作為日常點心。

▲▼ 。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

2. 藍莓

富含花青素，一盒約40至60顆可視為1份水果，方便控制攝取量。

3. 奇異果

含有維生素C、膳食纖維及天然酵素，每餐吃1至2顆屬於建議範圍。

▲▼ 。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

4. 芭樂

高纖且富含維生素C，飽足感較佳。若是大顆芭樂，一次約吃半顆即可。

5. 香蕉

攜帶方便，也是許多人運動前後補充能量的選擇，孫語霙建議，一份約為一根長度約「比六」手勢大小的香蕉。

孫語霙提醒，減脂期間不需要完全避開水果，而是將水果納入每日總熱量與醣類攝取規劃中，並搭配均衡飲食與規律運動，才能更有效率地達成健康管理目標。

關鍵字：

減脂水果, 控醣飲食, 營養師, 水果份量, 健康管理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

哈蘭德搭私人飛機曬愛馬仕巨包　腳踩珍稀皮拖鞋極致奢華

哈蘭德搭私人飛機曬愛馬仕巨包　腳踩珍稀皮拖鞋極致奢華

年紀越大越不愛社交星座Top 3 ！第一名把獨處當充電　聚會只想閃人

年紀越大越不愛社交星座Top 3 ！第一名把獨處當充電　聚會只想閃人

「疏離型人格」三大星座！TOP 1友善融洽只是社交修養　走不進他的內心深處

「疏離型人格」三大星座！TOP 1友善融洽只是社交修養　走不進他的內心深處

成熟大人必學「極簡社交」3守則！別把時間浪費在無效關係 韓國教練一週「瘦肚子運動」菜單　登山者式超燃脂、7天有感小腹變平 46歲謝盈萱比你想得還會穿！短版上衣、牛仔褲　3個減齡穿搭公式一次學 最放不下面子星座Top 3！第一名超難服軟　要道歉比登天還難 老愛佔人便宜的三大星座！TOP 1能少花就不多付　別人請客當然「欣然接受」 吃芒果別只會挑愛文！營養師教依需求選品種　養顏、顧眼睛一次看 把自己放回人生的優先順序　世界不會因你而停止轉動

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面