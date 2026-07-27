水果吃錯比珍奶還NG？營養師推5種減脂水果　香蕉也能安心吃

▲香蕉是運動後補充熱量的好選擇。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人減脂時第一個戒掉甜食、飲料，卻忽略水果吃過量，同樣可能讓糖分與熱量悄悄超標。營養師孫語霙分享，只要掌握份量與挑對種類，水果不必完全忌口，小番茄、藍莓、奇異果、芭樂及香蕉都是減脂、控醣期間可以適量攝取的選擇。

營養師孫語霙提醒，水果富含維生素、礦物質及膳食纖維，是均衡飲食的一部分，但若沒有控制份量，即使是天然水果，也可能攝取過多糖分。因此減脂、控醣期間，除了挑選種類，更要留意每次食用的份量。

#5種減脂、控醣水果推薦

1. 小番茄

熱量相對較低，也富含茄紅素。孫語霙分享，約23顆小番茄約為60大卡，適合作為日常點心。

2. 藍莓

富含花青素，一盒約40至60顆可視為1份水果，方便控制攝取量。

3. 奇異果

含有維生素C、膳食纖維及天然酵素，每餐吃1至2顆屬於建議範圍。

4. 芭樂

高纖且富含維生素C，飽足感較佳。若是大顆芭樂，一次約吃半顆即可。

5. 香蕉

攜帶方便，也是許多人運動前後補充能量的選擇，孫語霙建議，一份約為一根長度約「比六」手勢大小的香蕉。

孫語霙提醒，減脂期間不需要完全避開水果，而是將水果納入每日總熱量與醣類攝取規劃中，並搭配均衡飲食與規律運動，才能更有效率地達成健康管理目標。