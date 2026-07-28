氣質女孩必入手　喬治傑生藍石英項鍊兩用吸睛

▲喬治傑生Moonlight Blossom系列編號197純銀藍石英胸針項鍊，39,900元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）以藍色寶石為引，結合新藝術運動崇尚自然美學，創造屬於夏季清新風格的珠寶。代表作Moonlight Blossom系列新作編號197純銀藍石英胸針項鍊，將橢圓形藍石英鑲飾於純銀構築的立體框架中央，花葉紋飾沿主石周圍舒展，透過鏤空結構與流動曲線營造輕盈韻律，加上可作為項鍊或胸針的雙重佩戴方式，更為夏日造型增添靈活變化。





▲喬治傑生HERITAGE系列亞洲限定2026年度純銀藍石英耳夾，11,500元。

而喬治傑生刻畫時光軌跡的年度紀念珠寶，則以寶石光彩封存永不褪色的盛夏記憶，2026 HERITAGE年度紀念系列以橡果意象為起點，透過銀葉包覆寶石的立體構成，採用不同藍色調的方鈉石、藍石英等寶石，款式各有項鍊、穿耳式或夾式耳環，款款展現優雅風格。





▲喬治傑生HERITAGE系列2026年度純銀方鈉石穿式耳環，11,900元。

台灣翡翠珠寶品牌JADEGIA玉世家也為夏日注入清新氣息，以白翡為主石搭配DEF等級美鑽，創作月光白翡系列，純淨光澤的蛋面切割白翡猶如一輪明月，周圍環繞的美鑽則是星辰，共有鍊墜、寬窄版戒指等4款作品可供選擇，將夏季浪漫戴上身。





▲玉世家仲夏星夜月光白翡珠寶系列共有3款戒指與墜飾。（圖／玉世家提供）