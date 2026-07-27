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工作模式關不掉？「大腦斷捨離」3招學起來　下班不再一直想公事

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▲星座 。（圖／翻攝自tvn IG）

▲工作模式關不掉？「大腦斷捨離」3招學起來 。（圖／翻攝自tvn IG）

記者鮑璿安／綜合報導

人離開辦公室了，腦袋卻還停留在工作模式？許多人下班後仍反覆想著今天的會議、還沒完成的待辦事項，甚至開始擔心隔天的工作，導致真正屬於自己的休息時間被壓縮。長期下來，不僅容易感到疲憊，也可能降低工作效率。其實，下班後最需要「斷捨離」的不是辦公桌，而是一直運轉的大腦。以下3個方法，幫助自己從工作模式切換回生活模式。

下班儀式感

大腦需要一個明確訊號，知道今天的工作已經結束。可以在離開公司前整理桌面、列出明天待辦事項，或是在回家路上聽音樂、散步一段路，透過固定習慣告訴自己：「今天到此為止。」當未完成的事情已被記錄下來，大腦也較不容易反覆提醒自己。

停止無限重播工作畫面

不少人下班後仍不斷回想今天哪句話說得不好、哪個決定是否正確，讓自己陷入反芻思考。與其一直困在已經發生的事情，不如問自己：「我現在能改變什麼？」若答案是不能，就試著把注意力轉移到當下，例如運動、閱讀、料理或陪伴家人，讓思緒重新回到生活。

替自己保留沒有工作的時間

現代人因手機、通訊軟體普及，很容易隨時查看郵件與工作群組，讓工作與生活的界線越來越模糊。不妨替自己設定界線，例如晚間固定一段時間不看工作訊息、不處理公事，讓大腦真正擁有喘息空間，也更有助於恢復專注力與情緒。

關鍵字：

下班, 工作, 休息, 減壓, 生活模式

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