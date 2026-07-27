最容易精神內耗星座排行！第一名總愛自責　把別人的情緒都扛回家

▲你是否也因太在意別人，而默默把壓力都留給自己。（翻攝自FB／tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有些人遇到問題會直接面對，有些人卻習慣把情緒往心裡吞，甚至把不是自己的責任也攬到身上。看看哪些星座特別容易陷入內耗，總是默默消化壓力，你也上榜了嗎？

#第5名 金牛座

金牛座看似冷靜，其實很容易把煩惱放在心裡反覆思考，當生活或工作出現變動時，容易因為害怕失去安全感而不斷糾結，一件小事也可能想很久。

#第4名 雙魚座

雙魚座共感力強，很容易受到身邊人的情緒影響。別人一句無心的話，可能就讓他們反覆猜測，也常因為太在意他人的感受，而忽略自己的需求。

#第3名 巨蟹座

巨蟹座習慣照顧身邊的人，遇到衝突時，第一反應往往不是責怪對方，而是反省自己是不是哪裡做得不夠好，因此容易把壓力都留給自己。

#第2名 處女座

追求完美的處女座，總希望每件事都做到最好。一旦結果不如預期，就容易陷入自我檢討，不停回想「如果當初怎麼做會不會更好」，久了反而增加心理負擔。

#第1名 天秤座

天秤座害怕衝突，也不喜歡讓別人不開心，因此常把他人的情緒和責任攬到自己身上。即使不是自己的錯，也可能先反省自己是不是說錯話、做錯事，希望維持和諧關係，卻因此最容易精神內耗。