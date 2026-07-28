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洗臉不是越乾淨越好！皮膚科醫師揭「3要3不要」原則

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▲▼洗臉 。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲洗臉太頻繁也不行。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

每天都有洗臉，肌膚卻還是容易出油、乾燥甚至敏感？皮膚科醫師曾德朋表示，許多人誤以為洗得越乾淨越好，實際上過度清潔反而可能破壞肌膚屏障，造成「外油內乾」惡性循環。想讓後續保養更有效，關鍵其實是「洗得剛剛好」。

曾德朋指出，肌膚並非固定屬於油性或乾性，而是會受到睡眠、壓力、荷爾蒙、飲食及氣候等因素影響，因此同一個人一天之中，也可能同時出現出油、乾燥與敏感等混合膚況。他表示，如果清潔不足，皮脂、汗水、空污、防曬及彩妝殘留可能堵塞毛孔，影響肌膚修復；但若過度清潔、經常洗到乾澀，或長期頻繁使用高濃度酸類及去角質產品，也可能破壞皮膚屏障與肌膚微環境。

#潔顏掌握「3要」　洗得剛剛好更重要

1. 要完整清潔

每天晚上做好潔顏，若使用防水型防曬或彩妝，建議先卸妝再洗臉，避免殘留。

2. 要維持油水平衡

選擇溫和、不易破壞肌膚天然屏障的潔顏產品。

3. 要懂得節制

酸類與去角質產品不一定天天使用，曾德朋建議可依膚況每週使用約2至3次，避免過度刺激。

#醫師提醒　這3種洗臉方式要避免

1.不要洗到乾澀緊繃

若洗完臉感到緊繃、發白，可能代表皮脂膜已受到影響。

2.不要因出油一直洗臉

頻繁使用強調控油效果的洗面產品，反而可能刺激皮脂代償性分泌，造成越洗越油。

3.不要用力搓揉肌膚

建議以指腹輕柔按摩清潔，減少摩擦對角質層造成刺激。

▲▼洗臉。（圖／品牌提供）

▲適樂膚 油水雙衡修護潔顏慕絲，148ml，399元。

含油水雙衡潔顏科技，能吸取過多油脂同時鎖住水分保濕，高效三重神經醯胺，修護肌膚屏障，尿囊素幫助舒緩乾燥、敏弱與泛紅不適。

▲▼洗臉。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 米活萃穩膚深層潔顏凝膠，250ml，700元。

雲朵柔軟般的微米級泡沫，深層清潔毛孔粉刺髒汙，並注入6,300顆米活萃煥光微粒，溫和代謝肌膚表面老廢角質，親膚弱酸性，洗後水潤不緊繃，不乾澀。
 

關鍵字：

洗臉, 過度清潔, 皮膚屏障, 外油內乾, 保養

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