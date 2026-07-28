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買一錶享三種風格　江詩丹頓Overseas「粉紅金、深紅面」雙款搶眼

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▲▼VC,JLC 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Overseas系列34.5毫米尺寸的深紅色漆面不鏽鋼自動上鍊錶。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

江詩丹頓（Vacheron Constantin）Overseas系列是錶界奢華運動錶代表作之一，近幾年深受藏家青睞，品牌更壯大系列陣容，推出兩款採用精巧34.5毫米尺寸設計的自動上鍊腕錶，無論是女性或小手圍佩戴者都能完美駕馭，新作分別是18K 5N粉紅金錶款搭配同色系漆面面盤，以及配上躍動鮮活的深紅色調漆面面盤的不鏽鋼錶，錶面均經旭日紋緞面拉絲處理，隨著光影變幻吸引目光。

▲▼VC,JLC 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓18K 5N粉紅金打造的34.5毫米尺寸Overseas系列自動上鍊錶。

江詩丹頓Overseas系列兩款34.5毫米尺寸新錶，保留了系列標誌性的六邊形馬耳他十字錶圈，完美展現優雅運動風格，且因應多元的穿搭需求，新錶配備江詩丹頓直觀易用的可快速替換錶帶系統，每款腕錶均附贈3條錶帶與錶鍊，18K 5N粉紅金錶款附白色橡膠錶帶、白色鱷魚皮錶帶及粉紅金錶鍊；精鋼款式則配備同色系的深紅色橡膠錶帶、深紅色縫線亮深紅色鱷魚皮錶帶以及精鋼錶鍊，隨心轉換時尚風格。

▲▼VC,JLC 。（圖／公關照）

▲積家Rendez-Vous Hour-Minute約會系列時分顯示不鏽鋼腕錶，253,000元。（圖／積家提供）

積家（Jaeger-LeCoultre）也為女性推出適合日常穿搭的Rendez-Vous Hour-Minute約會系列時分顯示腕錶，錶款採用29毫米精鋼或18K玫瑰金錶殼，面盤設計僅保留時、分顯示，飾有逐漸放大的同心圓圖案，並搭配系列標誌性的花體數字時標與太陽放射狀扭索飾紋，緣綴鑽石時標增添亮點，18K玫瑰金款式搭配呈細膩亮澤緞面潤飾的灰褐色鱷魚皮錶帶，精鋼款則配上全新設計的菱形鍊節不鏽鋼錶鍊，展現俐落的一面。

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關鍵字：

江詩丹頓, Vacheron Constantin, 積家, Jaeger-LeCoultre

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