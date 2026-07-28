ITZY申有娜全黑造型美翻了！長腿比例太逆天　FENDI「雙包疊搭」成亮點

記者鮑璿安／綜合報導

ITZY成員申有娜（Yuna）向來是女團中的時髦代表，這回受邀演繹FENDI 2026-27秋冬系列，換上一系列黑色造型，在香港璀璨夜景襯托下展現兼具俐落與優雅的都會魅力。新任創意總監Maria Grazia Chiuri也透過本季設計，以「Less I, more us」為核心精神，將品牌百年工藝與當代女性力量融合，而申有娜則以極具個人特色的演繹方式，為系列注入年輕且摩登的時尚氣息。





▲申有娜手提全新FENDI Magic托特包，外側巧妙固定一只黑色小牛皮FENDI Baguette 26424復刻版包款 。（圖／品牌提供）

率先亮相的西裝造型，是整組形象最吸睛的一套，申有娜以白色襯衫搭配黑色長裙，外罩剪裁俐落的黑色單排扣西裝外套，刻意將袖口反摺露出大片白色袖口，營造率性層次感。腳上的FENDI Illusion高跟鞋，以黑白撞色鞋身拉長腿部線條，讓原本就修長的比例更顯俐落，在夜色中散發冷冽又充滿氣場的都會女強人氛圍。

整體造型真正的焦點則落在包款搭配，她手提全新FENDI Magic托特包，外側巧妙固定一只黑色小牛皮FENDI Baguette 26424復刻版包款，形成近年精品圈相當流行的「雙包疊搭（Double Bag）」造型，讓FF Logo與皮革質感形成豐富層次，成為本季辨識度最高的造型亮點之一。這項設計最早於2026-27秋冬大秀登場，如今透過申有娜再次示範，也讓伸展台趨勢更貼近日常穿搭。

另一套全黑造型則展現不同面貌，申有娜換上印有「Ti Amo」字樣的黑色T恤，下身搭配黑色macramé蕾絲半身裙，外罩飾有鏡面細節的黑色背心，硬朗與柔美元素相互碰撞。她手中的黑色中號FENDI My Peekaboo包款，以柔軟皮革搭配經典結構設計，低調卻極具存在感，也讓整體造型在酷帥之中流露細膩質感。

同場加映

南韓女團 aespa 成員 Winter 近期現身英國，受邀出席溫布頓網球錦標賽，從機場穿搭到觀賽造型都引起討論，以兩套 Polo Ralph Lauren 造型完美詮釋品牌標誌性的英倫學院風與優雅質感，簡直是賽場外最美焦點。Winter 首先以一身黑、灰色調現身機場，選穿 Polo Ralph Lauren 黑色高領無袖針織上衣，搭配灰色高腰寬版西裝褲，透過俐落剪裁與流暢線條勾勒修長比例，簡潔配色更襯托她一頭亮眼金髮，展現成熟洗鍊的都會魅力。造型焦點更落在肩上的 Ralph Lauren Polo Blaze 全新秋冬肩背包。包款以柔和弧形輪廓搭配細膩皮革材質，融入品牌經典馬術美學，兼具實用性與優雅氣息。





▲Winter 首先以一身黑、灰色調現身機場，選穿 Polo Ralph Lauren 黑色高領無袖針織上衣 。（圖／品牌提供）

