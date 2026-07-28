陳美鳳遊基隆洩貴婦品味　14萬愛馬仕斜背包搶鏡

▲陳美鳳到基隆欣賞正濱漁港彩色屋，背愛馬仕Videpoches肩背包。（圖／翻攝im_meifen IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣最美麗歐巴桑」陳美鳳是台灣演藝圈美魔女代表人物，70歲的她保養有術，對於時尚也相當敏銳，愛穿Chrome Hearts等高端潮牌混搭一線精品配件，流露時髦氣息。近日她穿著有中英文台灣字樣的白T恤搭黑色寬褲，以簡潔休閒裝扮到基隆正濱漁港欣賞著名的彩色屋，身上斜背的包款洩露她的非凡品味，是愛馬仕（Hermès）約140,500元的Videpoches肩背包。





▲愛馬仕白色Videpoches肩背包，約140,500元。（圖／翻攝愛馬仕官網）

陳美鳳斜背的Videpoches肩背包設計靈感汲取自愛馬仕經典的摺紙風格桌上收納盤，以Togo小牛皮打造，翻蓋處綴有兩顆標誌性的馬鞍釘釦，方便收納隨身物品；外側以鏤空設計呈現品牌的「H」標誌，整體設計小巧輕盈，配有可調整肩帶肩背，適合作為日常街頭穿搭的斜背包，彰顯休閒且優雅風格。





▲陳美鳳到沖繩旅行背LVx Murakami聯名系列的Venice後背包，約138,000元。（圖／翻攝im_meifen IG）

台灣輕旅行適合斜背包，陳美鳳出國玩則偏愛小型後背包，到日本旅行時曾背著布滿經典Logo的Gucci後背包，以及LV（Louis Vuitton，路易威登）與村上隆Murakami聯名系列的彩色Monogram圖案Venice後背包，兩款精品包雖然尺寸不大，但對於講求旅行便利性的遊客而言既時尚又方便。





▲陳美鳳日本電車旅行時背Gucci背包。（圖／翻攝im_meifen IG）