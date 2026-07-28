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Prada秋冬新爆款鎖定Carry迷你包！陳昊宇先示範　每一幕都像劇照

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記者鮑璿安／綜合報導

PRADA向來擅長將時裝與電影語言交織，2026秋冬形象廣告《Simple Stories》再次延續這項品牌特色。由Miuccia Prada與Raf Simons共同打造的秋冬系列，邀來陳昊宇、Troye Sivan、Hunter Schafer與Kelvin Harrison Jr.共同演繹，透過一幕幕充滿情緒的畫面，猶如微電影般令人嚮往，當中也能揭示本季以層次穿搭為主軸的造型細節。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲Hunter Schafer以黑色洋裝以俐落的收腰剪裁搭配鮮豔的撞色針織圍巾。（圖／品牌提供）

Hunter Schafer以黑色洋裝以俐落的收腰剪裁搭配鮮豔的撞色針織圍巾，在復古木質樓梯間形成強烈視覺對比，一手拎著黑色皮革手提包，低調卻充滿戲劇張力。陳昊宇則換上深綠色針織上衣與不規則拼接裙裝，袖口以粉色翻摺點綴，柔和色彩與解構剪裁碰撞出鮮明層次，搭配黑色Carry皮革迷你手袋皮革包款，展現品牌一貫擅長的知性實驗風格。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

▲陳昊宇詮釋PRADA全新Carry手袋。（圖／品牌提供）

PRADA全新Carry手袋以極簡輪廓重新詮釋都會包款美學，透過柔軟皮革、俐落梯形包身與可調式側邊綁帶，營造兼具建築感與流動性的立體線條。以俐落的直立梯形包身打造出宛如小型托特包的輪廓，比例精巧卻不失份量感，包口兩側以皮革抽繩綁帶作為精巧點綴。

▲▼ prada 。（圖／品牌提供）

Troye Sivan則穿上灰色立體剪裁大衣，內搭黑色針織衫，以極簡輪廓詮釋品牌的當代男性美學。手中的黑色皮革方形包款沒有過多裝飾，卻以俐落比例與細膩皮革質感成為造型焦點。品牌同步曝光多件珠寶細節，以虎眼石、孔雀石等天然礦石結合幾何金屬輪廓，延續秋冬系列對材質對比與工藝細節的探索，也讓配件成為整體造型不可忽視的重要角色。

同場加映

精品包款持續吹起 East-West（橫長包） 趨勢，這股風潮沒有要平息的跡象，Ferragamo也為品牌話題性包款Hug 帶來革新， 2026早秋系列悄悄延伸廓形，透過修長橫向比例重新詮釋經典輪廓，在保留「擁抱包」標誌性元素之餘，賦予包款更俐落現代的時尚語彙。

▲▼East-West橫長設計更時髦 。（圖／品牌提供）

▲▼East-West橫長設計更時髦 。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo為話題性包款Hug 帶來革新， 2026早秋系列悄悄延伸廓形，East-West橫長設計更時髦 。（圖／品牌提供）

Hug自推出以來，最大的辨識度來自兩條自包身側邊向前環抱的皮革束帶，搭配Ferragamo經典斜角 Gancini 金屬釦飾，猶如雙臂擁抱包身，因此命名為「Hug」。新一季延續這項經典設計，卻將包身重新塑造成更修長的 East-West橫向輪廓，讓整體比例更輕盈洗鍊，視覺上也更貼近近年精品圈盛行的長型肩背包趨勢。

關鍵字：

PRADA, 秋冬廣告, Carry手袋, 陳昊宇, HunterSchafer

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