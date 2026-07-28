去IKEA找皮克敏！逛店收「工具」飾品花苗　限量小卡與紙帽免費換

▲IKEA與皮克敏合作推暑假限定活動。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

各位皮克敏玩家們，又有全新巡寶樂趣了！IKEA宣佈於 8／1 至 8／31 攜手《Pikmin Bloom》，在全台 8 間門市推出期間限定活動。在活動期間走進店內開啟遊戲 APP，就能收集「工具」飾品金色花苗與專屬明信片，完成指定地圖任務還有機會拿到額外花苗。卡友在店內尋找皮克敏身影，可兌換限量「皮克敏感謝小卡」；周末造訪遊戲展間試玩，還能獲得限量皮克敏造型紙帽。

IKEA 瞄準努力走路的廣大玩家們，把遊戲關卡搬進賣場裡。8 月份走進全台 8 間 IKEA 門市並打開《Pikmin Bloom》APP，向下滑動特殊地點就能拿到「工具」飾品金色花苗與分店專屬明信片。

這株金色花苗會隨機長成紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅或岩石工具飾品皮克敏，每人每 7 天可以在每個特殊地點重新領取一株金色花苗與一張明信片。此外，活動期間在任一門市領取「地點挑戰」任務，順手逛街走滿 2,000 步，又能再把紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏的金色花苗帶回家。

可別只有低頭滑手機，IKEA 店內還有實體尋寶遊戲。卡友在入口處的活動立牌先看提示，每家店都有 6 隻皮克敏偷偷藏在不同角落，仔細觀察找到其中 3 隻並拍下完整身影，就能直接去客服櫃台免費兌換「皮克敏感謝小卡」，每店每日限量 250 份。未滿 18 歲的小朋友，只要有持卡的家人或法定監護人陪同並出示年齡證明，不用持卡也能一起參加尋寶。

IKEA 加碼打造皮克敏客廳空間，搭配 SKOGSDUVA蘑菇椅凳布套、花朵抱枕、DYVLINGE綠色旋轉椅等商品，營造出滿滿森林氛圍。且在 8 月每周六、日在該空間舉辦《皮克敏4》試玩同樂會，現場領取整理券並在指定時段完成試玩體驗，就能免費拿到一款隨機發送的限量皮克敏造型紙帽。

活動配合門市包含內湖店、台北城市店-小巨蛋、新莊店、新店店、桃園店、台中店、嘉義城市店及高雄店，玩家們快趁暑假衝一波療癒吧。

▲誠品動漫季8月登場集結萬部漫畫規模，《全知讀者視角》主角團於誠品生活新店4F紅廳。（圖為合成示意圖／誠品提供，下同）

誠品書店「2026誠品動漫祭」將於 8／1 至 9／30 回歸，主打集結台、日、韓逾萬部漫畫作品，並在北中南打造 20 家主題 IP 限定店，包括韓漫《全知讀者視角》主角團身影、《葬送的芙莉蓮》集章冒險，或《我的英雄學院》6 米高的經典名場景通通能滿足，參展商品更祭出全面 85 折起的特惠，粉絲們準備踩點啦。

▲《葬送的芙莉蓮》將有三家主題店，圖為誠品書店嘉義新港培桂堂限定店。



今年動漫祭在北中南不同門市各祭出亮點，《全知讀者視角》的主角群進駐誠品生活新店 4F 紅廳，並在誠品 R79、捷運敦化店、新店門市提供套色印章供漫迷蒐集；《葬送的芙莉蓮》則從恆春限定店、培桂堂限定店到誠品 R79 規劃冒險路線，提供超大紀念集章讓粉絲沿途收藏。

▲《排球少年》角色牆於誠品書店高雄大遠百店登場。



▲《指尖相觸，戀戀不捨》心動名場景在誠品生活新板店邀讀者一同來打卡。



▲《我的英雄學院》經典場面放大6米高於誠品書店中友店。



熱血漫畫《排球少年》的賽事場景在誠品 R79 還原，另高雄大遠百店也設有角色牆。《我的英雄學院》讀者在中友店可看到高達 6 米的經典場面展示。其他還有《NANA》、《極樂街》、《難以承受的悸動是戀愛嗎？》、《指尖相觸，戀戀不捨》等名場面打卡區，讓各類作品的粉絲都能在不同門市找到共鳴。

▲網友盛讚神級畫風的《極樂街》登上誠品R79光盒。



▲《排球少年》在誠品R79還原經典賽事名場景。



此外，全球首場《排球少年！！排球援！！》桌遊在 8／15 於誠品 R79 與高雄大遠百店舉辦，遊戲結合 9 支隊伍、53 位人氣選手，考驗粉絲對角色的瞬間辨識度。松菸誠品表演廳也將在 9／19 舉辦《日本動畫交響音樂會—宮崎駿と新海誠篇》，攜手高雄市管樂團演奏《龍貓》、《魔女宅急便》、《你的名字》等 10 部作品的音樂，7／24 前購票可享早鳥 8 折優惠。

誠品表示，會員在活動期間單筆消費滿 399 元，即可獲得獨家的雷射紙卡盲抽組（款式隨機），包含《進擊的巨人》、《一百公尺》、《患上不出道就會死的病》與《皎潔深宵之月》等熱門作品。在實體書店購書，還能拿到期間限定的台漫主題平口袋，以及《十月堂舊書事》主題收據。

除了誠品動漫祭，全球經典角色《小熊維尼》也迎來 100 週年，「小熊維尼 友你相繪」快閃店即日起在松山文創園區登場，展出百畝森林場景，並集結台日人氣插畫家推出全新風格周邊，也是暑假不可錯過的打卡熱點。