湖水藍綠色大爆發　IWC工程師35「Pool色面盤」絕美亮相

▲IWC新款工程師自動腕錶35面盤採用「Pool」色調， 347,000元。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

湖水藍綠色調今夏在錶界大爆發，沙夫豪森IWC萬國錶旗下經典的工程師自動腕錶35，新添品牌首見的「Pool」水感色調面盤款式，充滿夏日清新與水潤氣息的新色彩，為向來中性的錶款注入活力與現代感，但依然承襲系列標誌性元素，包括面盤飾以網格、五枚功能性螺絲固定於錶殼環之上的錶圈，讓人一眼就認出是IWC之作。





▲IWC工程師自動腕錶35透過藍寶石玻璃底蓋，47110型機芯盡收眼底。

回溯至1976年，日內瓦傳奇腕錶設計大師傑Gerald Genta打造出著名的工程師SL腕錶，以純粹俐落的線條與大膽矚目的外型，宣示製錶業一個全新典範的誕生。歷經半個世紀，配備一體式錶鍊的精鋼奢華運動腕錶依然光芒不減，2023年IWC發表新一代工程師自動腕錶40，進一步因應不同佩戴需求推出尺寸更精巧的35毫米版本，如今更以令人耳目一新的Pool水感色錶盤吸引目光，透明錶背可欣賞配備鍍金自動盤的47110型機芯。





▲帝舵Black Bay 54湖水藍款腕錶，147,500元。（圖／帝舵表提供）

帝舵表（Tudor）BLACK BAY 54 「湖水藍款」腕錶同樣予人沁涼感受，37毫米錶殼，搭配沙質的湖水藍面盤，立刻勾起人們的度假魂，而鏡面磨光外圈清晰映照出光所及之處，彷彿夏日熱情陽光灑落在各處，盡顯熱情魅力，採用能完美貼合手腕的五鍊節錶帶，佩戴舒適度更上層樓。

