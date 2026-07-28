fb ig video search mobile ETtoday

湖水藍綠色大爆發　IWC工程師35「Pool色面盤」絕美亮相

>

▲▼ IWC,Tudor 。（圖／公關照）

▲IWC新款工程師自動腕錶35面盤採用「Pool」色調， 347,000元。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

湖水藍綠色調今夏在錶界大爆發，沙夫豪森IWC萬國錶旗下經典的工程師自動腕錶35，新添品牌首見的「Pool」水感色調面盤款式，充滿夏日清新與水潤氣息的新色彩，為向來中性的錶款注入活力與現代感，但依然承襲系列標誌性元素，包括面盤飾以網格、五枚功能性螺絲固定於錶殼環之上的錶圈，讓人一眼就認出是IWC之作。

▲▼ IWC,Tudor 。（圖／公關照）

▲IWC工程師自動腕錶35透過藍寶石玻璃底蓋，47110型機芯盡收眼底。

回溯至1976年，日內瓦傳奇腕錶設計大師傑Gerald Genta打造出著名的工程師SL腕錶，以純粹俐落的線條與大膽矚目的外型，宣示製錶業一個全新典範的誕生。歷經半個世紀，配備一體式錶鍊的精鋼奢華運動腕錶依然光芒不減，2023年IWC發表新一代工程師自動腕錶40，進一步因應不同佩戴需求推出尺寸更精巧的35毫米版本，如今更以令人耳目一新的Pool水感色錶盤吸引目光，透明錶背可欣賞配備鍍金自動盤的47110型機芯。

▲▼ IWC,Tudor 。（圖／公關照）

▲帝舵Black Bay 54湖水藍款腕錶，147,500元。（圖／帝舵表提供）

帝舵表（Tudor）BLACK BAY 54 「湖水藍款」腕錶同樣予人沁涼感受，37毫米錶殼，搭配沙質的湖水藍面盤，立刻勾起人們的度假魂，而鏡面磨光外圈清晰映照出光所及之處，彷彿夏日熱情陽光灑落在各處，盡顯熱情魅力，採用能完美貼合手腕的五鍊節錶帶，佩戴舒適度更上層樓。

►申敏兒婚後事業運大爆發　成歐米茄大使與玄彬、朴寶劍當同事

►伯爵、勞力士瘋「寶石面盤」　獨一無二紋理成頂級錶款新寵

關鍵字：

IWC, Tudor, 帝舵表

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

最容易精神內耗星座排行！第一名總愛自責　把別人的情緒都扛回家

最容易精神內耗星座排行！第一名總愛自責　把別人的情緒都扛回家

哈蘭德搭私人飛機曬愛馬仕巨包　腳踩珍稀皮拖鞋極致奢華

哈蘭德搭私人飛機曬愛馬仕巨包　腳踩珍稀皮拖鞋極致奢華

年紀越大越不愛社交星座Top 3 ！第一名把獨處當充電　聚會只想閃人

年紀越大越不愛社交星座Top 3 ！第一名把獨處當充電　聚會只想閃人

吃芒果別只會挑愛文！營養師教依需求選品種　養顏、顧眼睛一次看 洗臉不是越乾淨越好！皮膚科醫師揭「3要3不要」原則 韓國教練一週「瘦肚子運動」菜單　登山者式超燃脂、7天有感小腹變平 水果吃錯比珍奶還NG？營養師推5種減脂水果　香蕉也能安心吃 真正的富足是懂得放手！實踐「減法生活」3種心態　找回生活快樂 安格斯12星座一周運勢7／27-8／2　水逆歸順處女自然有桃花 韓國爆紅天然瘦瘦針早餐5種推薦吃法　蘋果＋花生醬吃飽又能穩定血糖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面