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從生活日常出發　無印良品推薦「千元以下父親禮」陪爸爸過每一天

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記者蔡惠如／綜合報導

父親節挑選禮物不一定要追求高單價，對學生或是預算有限的上班族來說，能真切貼合爸爸的生活需要、隨時幫他減輕一點悶熱或疲憊，就是最實在的心意。MUJI無印良品今年主打多款千元有找的實用選品，從出門能隨手噴的涼感噴霧、千元有找的夏日衣衫，用平實價格帶來滿滿關懷；誠品生活則推出「禮享偶爸節」，集結科技3C與生活器具降價促銷，滿額再享折扣。 

▲千元以下父親節禮物。（圖／品牌提供）

▲無印良品以生活日常為出發，推薦千元以下父親節禮物，2款涼感身體噴霧，售價390元。（圖／品牌提供）

無印良品：百元好物貼心照顧爸爸日常
想改善炎夏裡的不適感，無印良品提供多款價格親民且機能實用的選擇，幾百元就能入手的涼感身體噴霧，隨身帶著噴一下就能補充清爽；透氣舒適的日常穿搭如透氣五分袖布帛T恤、透氣五分袖襯衫，皆採用涼爽素材與寬鬆剪裁，售價 390 元至 990 元不等。

▲千元以下父親節禮物。（圖／品牌提供）

涼感洗沐用品也是百元價位的熱門首選，添加薄荷醇成分的涼感沐浴乳、涼感洗潤合一洗髮精、涼感身體去角質霜，售價均為 490 元，或通風性佳的男鏤空編織泡泡紗短袖家居睡衣，售價 990 元，讓爸爸在家休息更顯自在。

▲千元以下父親節禮物。（圖／品牌提供） ▲千元以下父親節禮物。（圖／品牌提供）

▲男鏤空編織泡泡紗短袖家居睡衣；男透氣寬版直筒褲。

誠品生活：實用 3C 與生活選品77折
誠品線上則於父親節前夕打造「禮享偶爸節」，集結多元領域選品並祭出 5 折起的折扣優惠。包括具備 AI 追蹤功能的 Oral-B iO10 微震科技電動牙刷，可享限時 79 折；1Zpresso ZP6-S特仕版手搖磨豆機，售價 4,280 元，享限時 77 折；打造綿密啤酒泡沫的 GREEN HOUSE 5.8萬次直立充電式超極緻音波啤酒金泡機，售價 2,490 元，下殺 84 折。

▲千元以下父親節禮物。（圖／品牌提供）▲千元以下父親節禮物。（圖／品牌提供）

▲誠品線上Oral-B iO10微震科技電動牙刷；GREEN HOUSE 5.8萬次直立充電式超極緻音波啤酒金泡機，特價2,490元。

誠品生活台南也集結日本 12 大家具品牌，包含 HIDA旋轉餐椅、HIRASHIMA實木桌檯沙發、ISU-WORKS北海道實木餐椅與 shirakawa單椅及沙發，8／31 前指定品牌享 88 折，會員滿額最高享 8 折。誠品表示，7／29 至 8／4 推出全站滿 5,000 元享 9 折，7／30 黑卡會員單筆滿 5,888 元還有機會抽中限定星宇香水。

▲千元以下父親節禮物。（圖／品牌提供）

關鍵字：

無印良品, 誠品生活, 父親節禮物, 千元以下父親禮

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