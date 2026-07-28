總是「把天聊死」？3個聊天技巧學起來　讓對方忍不住想繼續





▲想擺脫「句點王」稱號，不妨從以下3個方法開始練習 。（圖／翻攝自IG tvn）

記者鮑璿安／綜合報導

有些人一開口就能讓氣氛熱絡，有些人卻總是不知不覺把話題聊到結束。其實，聊天能力並非天生，而是一種可以練習的溝通技巧。與其急著展現自己，不如學會讓對方願意分享，才能建立更舒服的互動。想擺脫「句點王」稱號，不妨從以下3個方法開始練習。

第一招：少問「是非題」



聊天最怕一問一答，例如「今天累嗎？」、「有吃飯嗎？」對方只要回答「有」、「還好」，對話就容易結束。試著把問題改成「今天發生什麼有趣的事？」、「最近有沒有什麼事情讓你印象深刻？」讓對方有更多發揮空間，也更容易延伸出新的話題。

第二招：接住對方的話，而不是急著分享自己

很多人聊天時，一聽到關鍵字就立刻把話題轉回自己，例如對方說去旅行，馬上開始分享自己的旅遊經驗，反而讓對方失去表達機會。比較好的方式是先順著對方的內容追問，例如「那裡最讓你驚喜的是什麼？」、「怎麼會想去那裡？」讓對方感受到自己真的被傾聽，而不是等待別人說完才輪到自己發言。

第三招：適時分享感受，而不是只交換資訊

真正讓人留下印象的聊天，往往不是資訊量，而是情緒交流。與其只說「我去看了一場電影」，不如補充「其中一段劇情讓我很有共鳴」，或是「那個角色讓我想到自己」。當聊天多了感受與故事，對方也更容易產生共鳴，互動自然變得更有溫度。