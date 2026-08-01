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BOTTEGA VENETA精選父親節贈禮！編織後背包、休閒鞋　輕裝出門很有型

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BOTTEGA VENETA以品牌經典的Intrecciato皮革編織工藝為主軸，推出父親節贈禮建議。（BOTTEGA VENETA提供） 

▲BOTTEGA VENETA以品牌經典的Intrecciato皮革編織工藝為主軸，推出父親節贈禮建議。（BOTTEGA VENETA提供） 

圖文／鏡週刊

父親節將至，一份禮物未必需要張揚，卻能在日常陪伴中傳遞心意。BOTTEGA VENETA以品牌經典的Intrecciato皮革編織工藝為主軸，推出包款、鞋履與小型皮件等父親節贈禮，涵蓋不同生活風格與需求，從忙碌通勤、休閒旅行到日常穿搭，都能找到適合不同類型父親的選擇。

包款部分，Corriere編織皮革托特包以大容量設計，適合商務通勤與差旅；喜歡輕裝外出的父親，則可選擇Diago編織皮革斜背包、腰包，以及Veneto系列包款，兼顧機能與日常使用。Intrecciato 1975編織皮革後背包則以復古輪廓結合品牌經典編織工藝，展現沉穩內斂的風格。

BOTTEGA VENETA精選父親節贈禮　從通勤到旅行都陪伴左右

▲Intrecciato 1975編織皮革後背包。NT$163,400。（BOTTEGA VENETA提供） 

BOTTEGA VENETA精選父親節贈禮　從通勤到旅行都陪伴左右

▲Corriere編織皮革托特包。NT$155,200。（BOTTEGA VENETA提供）

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▲Diago編織皮革腰包。NT$74,100。（BOTTEGA VENETA提供）

鞋履則包括Pier編織皮革休閒鞋、Orbit Flash復古休閒鞋，以及Serena編織皮革休閒鞋與Klug編織皮革穆勒鞋。從經典編織工藝、復古運動風格到柔軟皮革材質，不同設計對應不同穿著情境，提供父親節送禮更多選擇。

BOTTEGA VENETA精選父親節贈禮　從通勤到旅行都陪伴左右

▲Serena編織皮革休閒鞋（白色） 。NT$39,300。（BOTTEGA VENETA提供）

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▲Orbit Flash復古休閒鞋。NT$35,200。（BOTTEGA VENETA提供） 

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關鍵字：

鏡週刊, BOTTEGA VENETA, 父親節

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