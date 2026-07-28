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《吉伊卡哇》超療癒聯名配件8折起　天線寶寶首間快閃店登台

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▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列以夏日為主題，打造清涼感。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏天就是童心與療癒角色的季節，配件品牌 CASETiFY 配合《劇場版吉伊卡哇：人魚島的秘密》上映，打造限定奇幻島嶼與夏日泳池派對風格手機殼，超可愛的風格一眼就中，8／9 前推最高 8 折優惠；《天線寶寶》則首度在台開開快閃店，不僅重現 5 大經典場景，消費滿額還能獲得限定見面會拍照券或盲抽書籤。

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

為慶祝《吉伊卡哇》首部電影上映，CASETiFY 推出全新的《劇場版吉伊卡哇：人魚島的秘密》聯名系列，將吉伊卡哇、小八貓與兔兔在神秘島嶼上的划船身影轉化為印花手機殼，還同步打造 Snappy 磁吸手機支架與磁吸卡套支架，將滿滿的可愛風變成夏日日常。 

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列主打夏日泳池派對，角色們戴上星星墨鏡、套上游泳圈，連獅薩也首度加入。除了提供可自訂文字的「吉伊卡哇泳池派對客製化手機殼」，官網更獨家販售「吉伊卡哇夏日精裝禮盒」、「吉伊卡哇涼爽精裝禮盒」與「吉伊卡哇陽光精裝禮盒」，隨盒加贈限量吉伊卡哇泳圈造型支架。品牌表示，自 7／27 至 8／9 期間，於門市或官網推出買兩件以上指定商品享 85 折，使用 CASETiFY 購物 APP 結帳更享最低 8 折優惠。

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

另一個知名 IP《天線寶寶》，也將於 7／30 至 9／5 在台北京站時尚廣場 1F 大門口打造全台首間快閃店。現場還原「天線寶寶說你好！」門口迎賓、花花覆蓋小丘的「神奇島櫥窗區」、「天線寶寶四連拍」拍照牆、設有魔法風車的「主視覺區」，以及出現吸塵器諾諾的「經典劇照與人氣夥伴」共 5 大沉浸式打卡點，感覺很狂。

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

且快閃店推出破百款限定周邊，包含方便手搖族使用的五款天線寶寶可收納式飲料提袋、印有角色大臉的兩款天線寶寶雨傘、具備陽光正能量的天線寶寶馬克杯，以及居家使用的四款天線寶寶長門簾與天線寶寶髮帶。活動期間單筆消費滿 788 元即贈盲抽書籤乙個；8／1 與 8／8 下午 14：30 至 15：00 舉辦「天線寶寶見面會」，當天單筆滿 788 元前 30 名還能拿到見面會拍照券，親自與四大主角互動。

▲吉伊卡哇 x CASETiFY 聯名系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

吉伊卡哇, CASETiFY, 手機配件, 天線寶寶, 快閃店, 劇場版吉伊卡哇：人魚島的秘密, 磁吸手機支架, 飲料提袋, 京站時尚廣場

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