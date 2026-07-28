LE CREUSET特賣會SOGO登場　鑄鐵鍋下殺3折起

▲LE CREUSET特賣會將在SOGO登場。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

油品食安事件近期又催生一股自煮風潮，LE CREUSET「繽紛夏季嘉年華」特賣會將在 7／30 登場，集結超過上千件商品，祭出最低 3 折起的超殺優惠。其中原價 24,000 元的典藏淺底鐵鍋下殺至特價 8,000 元，直接現省 16,000 元；每日一物更推出 400 元即可入手的質感馬克杯與飯碗，升級廚房質感消費者準備衝啦。

▲Le Creuset 巴蒂鍋 24 cm (英國藍) 原價11,580 元，特價 3,999 元 (限7月30日限量10組)。

「繽紛夏季嘉年華」特賣會將於 7／30 下午 1 點至 8／4 晚上 8 點、限時 6 天在台北忠孝 SOGO 12 樓活動會館登場，全場商品提供一件 5 折、兩件 45 折、四件 4 折的多件折扣。滿額還能再享現金折抵，單筆消費滿 8,000 元現折 300 元、滿 1 萬元現折 500 元、滿 2 萬元現折 1,000 元、滿 3 萬元最高現折 2,000 元。單筆消費滿 2,500 元，還可參加加價購，瓷器最低 299 元、鑄鐵鍋最低 3,800 元起即可帶回家。

▲Le Creuset 淺底鐵鍋 26 cm (馬賽藍) 原價15,000 元，特價 5,300 元 (限7月31日 限量10組)。

而每日限量的特惠商品，包括首日 7／30 巴蒂鍋 24cm，原價 11,580 元，特價 3,999 元，現省 7,581 元；義麵盤原價 1,980 元，出清價 750 元。7／31 淺底鐵鍋 26cm 原價 15,000 元，也只要 5,300 元就能帶回家。8／2 則有降價金額最高的單品登場，典藏淺底鐵鍋 30cm 原價 24,000 元，出清價 8,000 元，等於 3 折價。

▲Le Creuset 典藏圓鐵鍋 20 cm (悠然綠) 鋼頭 原價13,700 元，特價 5,200 元 (限8月1日 限量15組)。

除了每日一物外，多款熱銷經典商品也祭出甜甜價，包括造型可愛的愛心鐵鍋、山茶花燉飯鐵鍋 、媽咪鐵鍋、經典圓鐵鍋則直接省下 6,750 元至 11,568 元不等。實用瓷器與配件包括花型淺盤、英式馬克杯、早餐穀片碗、義麵盤等也在特賣會登場，每件單品可省下 612 元至 1,050 元不等。

▲Le Creuset 圓盤 15 cm - 4入 (雪酪) 原價3,180 元，優惠價1,272 元。

▲Le Creuset 輕荷漫舞系列橢圓盤24 cm (錦葵紫) 原價1,680 元，特價 600 元 (限8月3日 限量10組)。

▲誠品好物市集在高雄義享登場，祭出出清特價，此為資料照。（圖／業者提供）

誠品暑期限定主題市集於北中南同步開跑，其中新竹巨城店「曬書市集」與高雄義享店「好物市集」祭出年度有感折扣，集結書籍、文具、潮流配件與黑膠等萬件商品，最低下殺 3 折起，中文圖書享 6 本 500 元超值價，現場消費滿額還能獲得 100 元電子抵用券、氣泡飲、體驗禮，甚至可享免費宅配服務。

在炎炎假日看書消暑一直是好主意，新竹巨城店曬書市集即起至 8／9 舉行，現場展出超過 4 萬本圖書與潮流品牌商品。穿搭必備的 NEW ERA帽子 5 折起、HUNTER包包 6 折起，展場還有限量的誠品獨家 SOU・SOU 行李箱，原價 5,980 元，售價 2,699 元，等同直接打 5 折。會員單筆滿 888 元送 100 元電子抵用券，滿 1,500 元再送 Nuts & Co. 堅果之間隨享包。

高雄義享店好物市集則於 7／22 至 8／10 登場，祭出中文圖書 6 本 500 元、雜誌 99 元起等優惠。會員當日單筆消費滿 1,200 元可參加抽獎，滿 3,000 元還享有免費宅配到府服務。