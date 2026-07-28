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千黛亞深V觸角裝炸裂紅毯　腳踩蜘蛛鞋美翻《蜘蛛人》首映

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▲▼ 千黛亞 。（圖／公關照）

▲千黛亞出席《蜘蛛人：重生日》洛杉磯首映會，穿著黎巴嫩高級訂製服品牌Ashi Studio 黑色前衛禮服。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢女星千黛亞（Zendaya）與老公湯姆霍蘭德（Tom Holland）周一現身於洛杉磯舉行的《蜘蛛人：重生日》首映會，繼續展現她的高訂時尚女王風采，身穿以雕塑感與前衛風格著稱的黎巴嫩高級訂製服品牌 Ashi Studio設計的深V黑色禮服，配上復古波浪瀏海與煙燻妝，精緻造型完美呼應蜘蛛人主題。

▲▼ 千黛亞 。（圖／公關照）

▲千黛亞穿著「紅底鞋」Christian Louboutin綴有蜘蛛裝飾的黑色高跟鞋。

千黛亞這套性感指數破表的深V黑色禮服，有神似「觸角」的立體設計，還有分量感十足的不對稱抓皺蓬裙設計，極具戲劇效果；她所穿的精品鞋也是重點，是出自「紅底鞋」Christian Louboutin綴有蜘蛛裝飾的黑色網狀高跟鞋。

▲▼ 千黛亞 。（圖／公關照）

▲千黛亞搭配Boucheron高級珠寶系列Lavalliere Diamants耳環。

黑色裝扮也要黑得出色，千黛亞選戴法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）高級珠寶系列Lavalliere Diamants耳環，18K白金鑲嵌美鑽與縞瑪瑙並以黑漆飾邊，對比色調與大氣設計彰顯她的巨星氣勢，果然是新一代的紅毯女王 。

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關鍵字：

千黛亞, Boucheron

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